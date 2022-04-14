У России нет больше крейсеров на Черноморском флоте, – капитан

Если на российском крейсере "Москва" сдетонировал боеприпас – он получил слишком серьезные повреждения и ремонту не подлежит. Корабль можно вычеркнуть из боевого состава Черноморского флота России.

По всей видимости, удара не ожидали, ведь экипаж крейсера не успел отреагировать на угрозу. Об этом в эфире 24-го канала рассказал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

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Альтернативы "Москвы" у россиян нет

"Это значительная потеря для них, у России больше нет крейсеров на Черноморском флоте. Это последний, который был флагманом", – сказал Андрей Рыженко.

В России остались только корабли поменьше. Например, по словам капитана, фрегаты в 4 раза меньше.

"Стоимость такого корабля может составлять полтора миллиарда долларов. Альтернативы у них сейчас нет, потому что такие корабли строят в Украине. На них стоят украинские газовые турбины, которые уже 8 лет не поставляют в Россию", – сказал экс-замначальника штаба ВМС Украины.

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