Оставим это трибуналу – Зеленский впервые прокомментировал "покушение на Путина"

Владимир Зеленский отреагировал на абсурдное заявление России о том, что Украина якобы "атаковала беспилотниками" Кремль. Президент подчеркнул, что Украина защищает только собственные города и села на своей территории.

Зеленский прокомментировал так называемую "атаку" во время визита в Финляндию, сообщает 24 Канал. Украинский лидер подчеркнул, что Украина защищает свои территории. В то же время оружия не хватает даже для этого.

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Президент подчеркнул, что Украина не атакует ни Путина, ни Москву.

Мы не атаковали Путина, мы это трибуналу оставим,

– подчеркнул украинский лидер.