У России нет возможности остановить поток газа, – пресс-секретарь министра энергетики

Россия пытается сделать предупредительный удар относительно газа. Она понимает, что у Европы есть рычаги, которые нужны для введения ограничений по расчетам.

Европа может создать специальный счет и там сосредотачивать деньги. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сказала спикер министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Обратите внимание Евросоюз не планирует платить за российский газ в рублях

Прерывание газа может быть только временное

По ее словам, чтобы упреждать такую ​​возможность Россия "пошла в атаку" с расчетом в рублях.

У россиян нет возможности остановить поток газа,

– подчеркнула Зеркаль.

Она объяснила, для того чтобы сделать это, им нужно заглушить свои скважины и перестать добывать газ. Даже если Россия сможет прервать поставки в Европу, это будет очень временное прерывание.

Газ нужно либо жечь, либо поставлять

Оно будет связано с наполнением их подземных хранилищ. Как только они переполнятся, россиянам нужно будет бешеное количество газа:

или жечь;

или поставлять – другого пути нет.

"Газ постоянно добывается и постоянно должен куда-нибудь транспортироваться. Если у вас нет объемов в подземных хранилищах, вы должны его транспортировать по трубе", – отметила Зеркаль.

Полное интервью с Ланой Зеркаль вы сможете посмотреть на ютубе 24 канала 31 марта в 12:00.

Премьера интервью с Еленой Зеркаль: смотрите на ютубе 31 марта