Диверсии на железных дорогах – серьезная проблема для России, – разведка Великобритании

Диверсии на российских железных дорогах происходили чуть ли не с самого начала полномасштабного вторжения. Через 17 месяцев полномасштабной войны это до сих пор остается проблемой для России.

Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании. В своем анализе они опирались на исследование независимого росСМИ – "Медиазона".

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Диверсии на железной дороге – серьезная проблема

По данным "Медиазоны", по состоянию на октябрь 2023 года в Россию в суд поступило 76 дел о саботаже на железных дорогах. Согласно открытым данным в сети, к уголовной ответственности привлечено по меньшей мере 137 человек, среди которых подавляющее большинство в возрасте до 24 лет.

Для борьбы с саботажами с начала 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры России нанесли надписи. В них говорится, что уголовным кодексом России диверсия может караться вплоть до пожизненного заключения.

По данным разведки Великобритании, военная логистика России, включая поставки для войны в Украину, по-прежнему зависит от 33 000 километров железнодорожной линии страны.

Поскольку в России запрещены практически все методы открытого инакомыслия, саботаж продолжает обращаться к меньшинству молодых людей как метод протеста против "специальной военной операции",

– отметили в разведке Британии.

Россияне строят железную дорогу на оккупированных территориях

На оккупированных территориях русские захватчики строят транспортные пути для упрощения поставок военных грузов. В частности анонсирована новая железная дорога от Мариуполя до Ростова, а также автодорога от Мариуполя до Новоазовска. По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты начали строить железную дорогу в июне 202 года и довольно быстро продвигаются.

Сейчас оккупанты возводят железнодорожный мост возле поселка Гранитное в Мариупольском районе и фактически восстанавливают старую ветку, которая работала еще в советское время и действовала до начала полномасштабного вторжения. Новый железнодорожный путь, который свяжет Мариуполь, Волноваху с Ростовом-на-Дону и Таганрогом, может заработать уже в ноябре.