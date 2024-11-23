Деньги исчезают, как в черной дыре: как Россия уничтожает свою экономику

Российские власти сами загнали свою экономику в тупик. Согласно заявлениям кремлевских чиновников, происходящее уже назвали стагфляцией, что означает стагнацию и инфляцию.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что это характеризуется очень высокими кредитными ставками. Например, средняя стоимость кредита в Российской Федерации 35 – 37% годовых.

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Россия уничтожает свою экономику

Для крупного бизнеса показатель составляет 30% годовых. Ставки рефинансирования Центробанка России достигли отметки 21, а в конце 2024 года, вероятно, они достигнут 23. Это делают для того, чтобы бороться с инфляцией, но это практически невозможно сделать, если есть огромные средства, которые государство вкладывает в военно-промышленный комплекс.

То есть вместо того, чтобы поддерживать бизнес, создавать товары народного потребления, вы бросаете огромные средства в военно-промышленный комплекс. Там, где они просто исчезают, как в пропасть, как в черную дыру,

– подчеркнул экономист.

В то же время вся экономика, подстраиваясь под эти средства, вынуждена повышать цены. Или делать так, как Нацбанк банк России. Он повышает стоимость кредитов для того, чтобы уменьшить возможность их получения людьми. Соответственно, чтобы был меньший спрос на рынке. Ведь, как известно, спрос и предложение составляют уравновешенную цену.

Центробанк России постоянно забывает, что есть военно-промышленный комплекс, который получает дешевое бюджетное финансирование. Это постоянно подталкивает инфляцию, которая блокируется Центробанком, что приводит к стагнации. Сегодня это самая большая опасность в российской экономике. Более того, российские власти своими руками создали эту проблему. Так будет продолжаться до тех пор, пока у России будут оставаться огромные военные расходы.

Для чего Путину нужна КНДР

Самая большая проблема России – это вовсе не недостаток 10 или 15 тысяч военных из КНДР. На самом деле Путину важен военно-промышленный комплекс Северной Кореи. Хотя он некачественный, устаревший, но может производить продукцию. А это разгружает российский ВПК и дает ему возможность восстанавливать потенциал.

Ключевой вопрос любой войны - это соотношение того, что вы тратите и того, что успеваете восстанавливать. Если бы не было северокорейских снарядов, у России уже начался бы снарядный голод. Поэтому если мы говорим о том, что может остановить страну-агрессора, то это еще большие санкции на КНДР.

Или увеличение реальной помощи Украине, снятие любых ограничений, которые связаны с предоставлением летального оружия. В общем есть много направлений, которые могли бы пойти на пользу нашему государству,

– отметил экономист.