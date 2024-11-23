Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що це характеризується дуже високими кредитними ставками. Наприклад, середня вартість кредиту в Російській Федерації 35 – 37% річних.

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Росія знищує свою економіку

Для великого бізнесу показник становить 30% річних. Ставки рефінансування Центробанку Росії досягли позначки 21, а наприкінці 2024 року, ймовірно, вони сягнуть 23. Це роблять для того, щоб боротися з інфляцією, але це практично неможливо зробити, якщо є величезні кошти, які держава вкладає у військово-промисловий комплекс.

Тобто замість того, щоб підтримувати бізнес, створювати товари народного споживання, ви кидаєте величезні кошти в військово-промисловий комплекс. Там, де вони просто зникають, як у прірву, як в чорну діру,

– наголосив економіст.

Водночас вся економіка, підлаштовуючись під ці кошти, вимушена підвищувати ціни. Або робити так, як Нацбанк банк Росії. Він підвищує вартість кредитів для того, щоб зменшити можливість їхнього отримання людьми. Відповідно, щоб був менший попит на ринку. Адже, як відомо, попит і пропозиція становлять зрівноважену ціну.

Центробанк Росії постійно забуває, що є військово-промисловий комплекс, який отримує дешеве бюджетне фінансування. Це постійно підштовхує інфляцію, яка блокується Центробанком, що призводить до стагнації. Сьогодні це найбільша небезпека в російській економіці. Щобільше, російська влада своїми руками створила цю проблему. Так триватиме доти, доки у Росії залишатимуться величезні воєнні видатки.

Для чого Путіну потрібна КНДР

Найбільша проблема Росії – це зовсім не брак 10 чи 15 тисяч військових з КНДР. Насправді Путіну важливий військово-промисловий комплекс Північної Кореї. Хоч він і неякісний, застарілий, але може виробляти продукцію. А це розвантажує російський ВПК і дає йому можливість відновлювати потенціал.

Ключове питання будь-якої війни - це співвідношення того, що ви витрачаєте і того, що встигаєте відновлювати. Якби не було північнокорейських снарядів, у Росії вже почався б снарядний голод. Тому якщо ми говоримо про те, що може зупинити країну-агресорку, то це ще більші санкції на КНДР.

Або збільшення реальної допомоги Україні, зняття будь-яких обмежень, які пов'язані з наданням летальної зброї. Загалом є багато напрямків, які могли б піти на користь нашій державі,

– зауважив економіст.