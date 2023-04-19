Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований. По данным аналитиков, "вторая армия мира" потеряла на фронте минимум 10 тысяч единиц военной техники – это танки, грузовики, артиллерия и так далее.

Важно Россия исчерпывает запасы вооружения, которые накапливала десятилетиями, – Данилов

В России трудности с производством нового оружия

Российский завод "Уралвагонзавод" может изготовить за месяц 20 танков, тогда как армия оккупантов теряет за этот период почти 150 единиц.

В CSIS отмечают, что Россия ощущает нехватку современных устройств. Страна-агрессор пока не может приобрести современные прицелы из-за введенных против нее санкций.

К тому же Россия не может приобрести шариковые подшипники, необходимые для производства транспортных средств. Поэтому террористы вынуждены использовать подшипники из Китая и Малайзии, которые значительно хуже качества.

Также Россия может испытывать проблемы с производством беспилотников, ракет и средств радиоэлектронной борьбы из-за нехватки микрочипов.

"Вторая армия мира" имеет старое вооружение

Аналитики считают, что трудности России в производстве оружия не остановят боевых действий. Государство-изгой все еще сохраняет преимущество, поскольку имеет большие запасы старого вооружения.

По состоянию на февраль 2023 года общее количество самолетов в распоряжении Кремля было в 13 – 15 раз больше, чем у Киева. Кроме того, в России почти в 7 – 8 раз больше танков и в 4 раза больше боевых бронированных машин, а ее военно-морской флот в 12 – 16 раз превышает украинский.

Сколько ракет осталось у россиян

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Россия сейчас не может наращивать запасы снарядов в том количестве, в котором хотела бы. Однако оккупанты пополняют арсенал боеприпасов.

По словам Данилова, количество ракет у оккупантов действительно снизилась до максимально критического уровня.