Про це йдеться у звіті Центру стратегічних та міжнародних досліджень. За даними аналітиків, "друга армія світу" втратила на фронті щонайменше 10 тисяч одиниць військової техніки – це танки, вантажівки, артилерія тощо.

Важливо Росія вичерпує запаси озброєння, які накопичувала десятиліттями, – Данілов

У Росії труднощі з виробництвом нової зброї

Російський завод "Уралвагонзавод" може виготовити за місяць 20 танків, тоді як армія окупантів втрачає за цей період майже 150 одиниць.

У CSIS зазначають, що Росія відчуває брак сучасних обладнань. Країна-агресорка наразі не може придбати сучасні приціли через введені проти неї санкції.

До того ж Росія не може придбати кулькові підшипники, потрібні для виробництва транспортних засобів. Тому терористи змушені використовувати підшипники з Китаю та Малайзії, які значно гірші за якістю.

Також Росія може мати проблеми з виробництвом безпілотників, ракет та засобів радіоелектронної боротьби через брак мікрочипів.

"Друга армія світу" має старе озброєння

Аналітики вважають, що труднощі Росії у виробництві зброї не зупинять бойові дії. Держава-вигнанець все ще зберігає перевагу, оскільки має великі запаси старого озброєння.

Станом на лютий 2023 року загальна кількість літаків у розпорядженні Кремля була в 13 – 15 разів більша, ніж у Києва. Окрім цього, у Росії майже в 7 – 8 разів більше танків і в 4 рази більше бойових броньованих машин, а її військово-морський флот в 12 – 16 разів перевищує український.

Скільки ракет залишилось у росіян

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія наразі не може нарощувати запаси снарядів у тій кількості, в якій би хотіла. Однак окупанти таки поповнюють арсенал боєприпасів.

За словами Данілова, кількість ракет у окупантів дійсно знизилась до максимально критичного рівня.