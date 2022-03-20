У России в Украине нет шансов, – ОП о приостановлении деятельности ряда пророссийских партий
Источник:Андрей Ермак
Как сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, 20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить деятельность ряда политических структур, которые имеют связь с Россией.
Ранее в видеообращении с итогами 24-го дня войны, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
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Учитывая полномасштабную войну с Россией, было принято решение приостановить любую деятельность ряда политических партий во время военного положения.
В список запрещенных партий вошли:
- "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- "Партия Шария";
- "Наши";
- "Оппозиционный блок";
- "Левая оппозиция";
- "Союз левых сил";
- "Государство";
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
- "Социалистическая партия Украины";
- "Социалисты" и другие.
У России в Украине нет шансов,
– подчеркнул Ермак.
Ранее Владимир Зеленский отметил, что военное время очень хорошо показывает мизерность личных амбиций тех, кто пытается поставить их или собственную партию или карьеру выше интересов государственных и народных, и добавил, что любая активность политиков, направленная на раскол или на коллаборацию, не получит успеха и получит жесткий ответ.
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