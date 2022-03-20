У России в Украине нет шансов, – ОП о приостановлении деятельности ряда пророссийских партий

Как сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, 20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить деятельность ряда политических структур, которые имеют связь с Россией.

Ранее в видеообращении с итогами 24-го дня войны, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Контекст Активность, направленная на раскол, не увенчается успехом, – Зеленский пригрозил политикам

Учитывая полномасштабную войну с Россией, было принято решение приостановить любую деятельность ряда политических партий во время военного положения.

В список запрещенных партий вошли:

"Оппозиционная платформа – За жизнь";

"Партия Шария";

"Наши";

"Оппозиционный блок";

"Левая оппозиция";

"Союз левых сил";

"Государство";

"Прогрессивная социалистическая партия Украины";

"Социалистическая партия Украины";

"Социалисты" и другие.

У России в Украине нет шансов,

– подчеркнул Ермак.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что военное время очень хорошо показывает мизерность личных амбиций тех, кто пытается поставить их или собственную партию или карьеру выше интересов государственных и народных, и добавил, что любая активность политиков, направленная на раскол или на коллаборацию, не получит успеха и получит жесткий ответ.

Ночное обращение президента на ночь 20 марта: смотрите видео