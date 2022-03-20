У России в Украине нет шансов, – ОП о приостановлении деятельности ряда пророссийских партий

20 марта 2022 , 11:53
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Андрей Ермак

Как сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, 20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить деятельность ряда политических структур, которые имеют связь с Россией.

Ранее в видеообращении с итогами 24-го дня войны, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. 

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Учитывая полномасштабную войну с Россией, было принято решение приостановить любую деятельность ряда политических партий во время военного положения.

В список запрещенных партий вошли:

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • "Партия Шария";
  • "Наши";
  • "Оппозиционный блок";
  • "Левая оппозиция";
  • "Союз левых сил";
  • "Государство";
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
  • "Социалистическая партия Украины";
  • "Социалисты" и другие.

У России в Украине нет шансов,
– подчеркнул Ермак. 

Ранее Владимир Зеленский отметил, что военное время очень хорошо показывает мизерность личных амбиций тех, кто пытается поставить их или собственную партию или карьеру выше интересов государственных и народных, и добавил, что любая активность политиков, направленная на раскол или на коллаборацию, не получит успеха и получит жесткий ответ.

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Автор: Юлія Бабич