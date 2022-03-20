Раніше у відеозверненні з підсумками 24-го дня війни, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Контекст Активність, спрямована на розкол, не матиме успіху, – Зеленський пригрозив політикам

Враховуючи повномасштабну війну з Росією, ухвалено рішення призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану.

До переліку заборонених партій увійшли:

"Опозиційна платформа – За життя";

"Партія Шарія";

"Наші";

"Опозиційний блок";

"Ліва опозиція";

"Союз лівих сил";

"Держава";

"Прогресивна соціалістична партія України";

"Соціалістична партія України";

"Соціалісти" та інші.

У Росії в Україні немає шансів,

– наголосив Єрмак.

Раніше Володимир Зеленський зауважив, що воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити їх чи власну партію чи кар'єру вище за інтереси державні та народні та додав, що будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху та отримає жорстку відповідь.

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