Например, Кремль пытается держать курс рубля, как якобы ниже 100 рублей за доллар, но после 17 марта рубль начнет возвращаться к реальности. Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов, добавив, что Кремль также пытается держать цены.
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После выборов экономика России может начать сыпаться
Так, в России очень сократилось производство бензина, в частности из-за "хлопка" на местных нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно оптовые цены на бензин с начала года выросли на 35%, но на розничных ценах это пока не отражается, потому что их держат до выборов Владимира Путина. По мнению Милова, после 17 марта в России начнется массовый всплеск цен по самым разным позициям.
Тогда центробанк будет вынужден под давлением еще больше поднимать ставку. Это в свою очередь еще больше ударит по спросу, экономике, и "подкосит" ее восстановление в целом.
У Кремля заканчиваются деньги
Литовская разведка оценила возможность России воевать в нынешнем темпе еще 2 года. Напряжение в России будет расти и в конце этих 2 лет вызов, что Кремль не сможет продолжать войну такой интенсивности будет очень сильный. По словам Милова, деньги у Кремля уже заканчиваются – за 2 месяца 2024 года дефицит бюджета почти сравнялся с плановым на весь год.
В то же время военное производство выходит на плато. У России заканчивается возможность сильно наращивать производство оружия, техники, боеприпасов. Это видно и на фронте, когда они выпускают старые немодернизированные танки. Более того, в фонде национального благосостояния осталось около 5 триллионов рублей, а это меньше половины годового военного бюджета.
"Мы подходим к ситуации, когда в их финансовой "заначке" остается только экстренный запас. Поэтому год или два (Россия сможет воевать с такой интенсивностью – 24 Канал) – мы точно не знаем, но видим, что Россия подходит к какому-то пределу. Пока Путин может продолжать боевые действия с такой интенсивностью, но это не надолго. Этот процесс уже заметен", – отметил Милов.
В каком состоянии российская экономика: кратко
- В Пентагоне заявили, что война в Украине уже обошлась России в 211 миллиардов долларов. Кроме того, Кремль понес убытки более чем на 10 миллиардов из-за отмененных или отложенных сделок по продаже оружия.
- В Bloomberg отметили, что доходы Кремля от продажи нефти и газа выросли более чем на 80% в феврале по сравнению с предыдущим годом. Продажи достигли более 10 миллиардов долларов.
- Китай увеличил объемы закупки российской нефти Sokol. Зато Индия отказывается от этого сорта, потому что боится санкций.