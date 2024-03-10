Например, Кремль пытается держать курс рубля, как якобы ниже 100 рублей за доллар, но после 17 марта рубль начнет возвращаться к реальности. Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов, добавив, что Кремль также пытается держать цены.

Читайте также Конфискация 300 миллиардов евро: Правительство провело совещание по замороженным российским активам

После выборов экономика России может начать сыпаться

Так, в России очень сократилось производство бензина, в частности из-за "хлопка" на местных нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно оптовые цены на бензин с начала года выросли на 35%, но на розничных ценах это пока не отражается, потому что их держат до выборов Владимира Путина. По мнению Милова, после 17 марта в России начнется массовый всплеск цен по самым разным позициям.

Тогда центробанк будет вынужден под давлением еще больше поднимать ставку. Это в свою очередь еще больше ударит по спросу, экономике, и "подкосит" ее восстановление в целом.

Обратите внимание! После начала полномасштабного вторжения в Украину против России ввели много санкций. Несмотря на это страна-террорист продолжает получать прибыль. Так, за 2023 год в бюджет России поступил 1 миллиард евро за продажу топлива.

У Кремля заканчиваются деньги

Литовская разведка оценила возможность России воевать в нынешнем темпе еще 2 года. Напряжение в России будет расти и в конце этих 2 лет вызов, что Кремль не сможет продолжать войну такой интенсивности будет очень сильный. По словам Милова, деньги у Кремля уже заканчиваются – за 2 месяца 2024 года дефицит бюджета почти сравнялся с плановым на весь год.

В то же время военное производство выходит на плато. У России заканчивается возможность сильно наращивать производство оружия, техники, боеприпасов. Это видно и на фронте, когда они выпускают старые немодернизированные танки. Более того, в фонде национального благосостояния осталось около 5 триллионов рублей, а это меньше половины годового военного бюджета.

"Мы подходим к ситуации, когда в их финансовой "заначке" остается только экстренный запас. Поэтому год или два (Россия сможет воевать с такой интенсивностью – 24 Канал) – мы точно не знаем, но видим, что Россия подходит к какому-то пределу. Пока Путин может продолжать боевые действия с такой интенсивностью, но это не надолго. Этот процесс уже заметен", – отметил Милов.

В каком состоянии российская экономика: кратко