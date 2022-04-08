У россиян большие проблемы с Херсоном, – военный эксперт

Ранее распространялась информация, что оккупанты готовят еще одно наступление на юге Украины. Однако оно может не состояться.

Об этом сказал военный эксперт, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире 24 канала.

К слову Мы готовы, – военный эксперт сказал, когда может быть вторая фаза наступления на Восток

Сейчас у них (россиян – 24 канал) стоит огромная проблема с Херсоном,

– сказал Ягун.

Он объяснил, что оккупанты могут его не удержать, он достаточно не в удобном для них положении. То есть сейчас оккупационные войска находятся на берегу Днепра и им очень не удобно оттуда обороняться.

"Если бы они смогли даже захватить Николаев, тогда Южный Буг удержал бы возможное наступление украинских войск", – отметил эксперт.

Сейчас же они наоборот хотят сохранить то, что имеют – окапываются, минуют территорию, мосты и возможные пути наступления наших войск.

Поэтому сейчас им главное удержаться на тех позициях, на которых они сейчас есть, и не потерять так называемый сухопутный переход, который они устроили из временно оккупированного Крыма в Донбасс.

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