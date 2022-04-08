Про це сказав військовий експерт, генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун в ефірі 24 каналу.

До слова Ми готові, – військовий експерт сказав, коли може бути друга фаза наступу на Схід

Зараз у них (росіян – 24 канал) стоїть величезна проблема з Херсоном,

– сказав Ягун.

Він пояснив, що окупанти можуть його не втримати, він досить не в зручному для них становищі. Тобто, наразі окупаційні війська перебувають на березі Дніпра і їм дуже не зручно звідти оборонятися.

"Якщо б вони змогли навіть захопити Миколаїв, тоді б Південний Буг втримав би можливий наступ українських військ", – зазначив експерт.

Зараз же вони навпаки хочуть зберегти те, що мають – окопуються, мінують територію, мости та загалом можливі шляхи наступу наших військ.

Тож зараз їм головне втриматися на тих позиціях, на яких вони зараз є і не втратити так званий сухопутний перехід, який вони собі влаштували з тимчасово окупованого Криму до Донбасу.

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