Логистика начала пробуксовывать: у окупантов критическая нехватка шин

На южном фронте ВСУ кое-где преодолели первую линию обороны врага. Туда россияне периодически перебрасывают дополнительные силы и средства, но стало известно о критической нехватке обеспечения врага.

Этому способствовали соответствующие санкции, которые вводились против российских предприятий, в частности ВПК, так россияне среди прочего сейчас еще испытывают дефицит шин. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Санкции перекрыли россиянам возможность получать химические элементы, которые используются при производстве шин для военной техники. Это уже стало всеобщей проблемой для всего военно-промышленного комплекса России. Вроде бы производство есть, но в необходимом количестве ничего не производится.

Шины сейчас критически необходимы, потому что, как известно, основной транзит, логистический узел – временно оккупированный полуостров Крым сейчас уже полноценно не работает, как это было еще полгода назад.

– добавил Коваленко.

Логистика врага страдает

Пропускные возможности через Чонгар и Армянск уже недостаточны для оккупационной армии. Поэтому основным логистическим направлением становится Мариуполь, оттуда едут в Бердянск, Мелитополь и т.д. То есть говорится преимущественно об автомобильных путях и автомобильной технике.

Оккупационная техника сейчас вынуждена по далеко не первому качеству дорог поставлять все необходимое для подразделений оккупационных войск.

Срок годности шин уменьшается, ресурс отрабатывается гораздо быстрее. Логистика работает неэффективно, увеличивается выработка ресурса автотранспорта, благодаря этому снижается эффективность логистических путей. Следовательно и эффективность снабжения материально-технического обеспечения подразделениям на передовой.

Все это снижает способность россиян вести оборонительные или контратакующие действия.

– резюмировал военный обозреватель.

У россиян дефицит шин, к чему он приведет: смотреть видео

В России все больше проблем из-за санкций и войны