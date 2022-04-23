У россиян есть планы коридора в Молдову, – Зеленский об угрозах для Одессы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трагедия Мариуполя может повториться в любом другом месте или любой другой стране. Он сообщил, что россияне хотят "прорубить" коридор в Молдову.
Зеленский не верит, что Россия остановится. Об этом он заявил во время пресс-конференции 23 апреля.
Темы Военного пути разблокировки Мариуполя пока не существует, – Зеленский
Он отметил, что единственный способ остановить Россию – сила.
Я не верю, что эти люди будут останавливаться. Если мы будем останавливать их, тогда и переговоры будут. Если мы укрепим свои позиции, тогда и укрепится моя позиция на переговорах,
– сказал Зеленский.
Президент добавил, что силой победить Украину нельзя. Поскольку все люди в Украине сейчас ненавидят Россию.
Украину нельзя победить силой
Зеленский вспомнил нацистов, которые в свое время полностью оккупировали Европу. Их не полюбили люди, они не стали богаче, хоть и грабили. Нацисты добились только того, что молодое поколение Германии до сих пор чувствует вину за свою историю.
Так что я не понимаю, для чего еще один коридор, еще одна страна. Забрали они Приднестровье, забрали Абхазию, забрали Донбасс. Что там, Гонконг, там Дубаи? Какая там цивилизация, скажите мне, кто там счастлив?
– риторически спросил глава государства.
Трансляция пресс-конференции Зеленского 23 апреля: смотрите онлайн