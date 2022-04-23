Зеленський не вірить, що Росія зупиниться. Про це він заявив під час пресконференції 23 квітня.

До теми Військового шляху розблокування Маріуполя наразі не існує, – Зеленський

Він зауважив, що наразі єдиний спосіб зупинити Росію – сила.

Я не вірю, що ці люди будуть зупинятись. Якщо ми їх будемо зупиняти, тоді й перемовини будуть. Якщо ми зміцнимо свої позиції, тоді й зміцниться моя позиція на перемовинах,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що силою перемогти Україну не можна. Оскільки всі люди в Україні зараз ненавидять Росію.

Україну не можна перемогти силою

Зеленський пригадав нацистів, які у свій час повністю окупували Європу. Їх не полюбили люди, вони не стали багатшими, хоч і грабували. Нацисти досягнули лише того, що молоде покоління Німеччини досі відчуває провину за свою історію.

Тож я не розумію, для чого ще один коридор, ще одна країна. Забрали вони Придністров'я, забрали Абхазію, забрали Донбас. Там що, Гонконг, там Дубаї? Яка там цивілізація, скажіть мені, хто там щасливий?,

– риторично запитав глава держави.

Трансляція пресконференції Зеленського 23 квітня: дивіться онлайн