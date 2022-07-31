у россиян есть приказ – стереть Херсон с лица земли, – Ольга и Надежда об оккупации и спасении

Херсон уже более 150 дней достойно сопротивляется российским оккупантам. Оставшиеся там люди выходят на митинги под дулами автоматов, противостоят врагу и очень ждут ВСУ. Среди них и подруги Ольга и Надежда, которым чудом удалось эвакуироваться из Херсона.

О бесчинствах россиян во временно оккупированном Херсоне, истории спасения, поиске дома и будущей победе рассказали подруги Ольга Гуруля и Надежда Турицкая в рамках проекта СВОИ на 24 канале.

Важно Если я не стреляю, то должен подавать патроны, – Дмитрий из Херсона о помощи ВСУ и собственном деле

Обе женщины в момент полномасштабного вторжения были в Херсоне. Ольга приехала в город случайно: в гости к друзьям, но, в конце концов, осталась там надолго. Надежда же родом из Одесской области. В Херсон она переехала с мужем после женитьбы где-то в 1999 году. Пара имеет 4 детей. Самым маленьким – 8 и 5 лет.

Вместе женщины бежали из оккупированного россиянами города. Сейчас и Ольга, и Надежда нашли временное убежище во Львове. Но они больше всего мечтают вернуться домой, в украинский Херсон.

"Взрывы были мощными, аж балкон открылся": начало российского вторжения

Как для вас началось полномасштабное вторжение России? Что вы помните о той роковой ночи?

За день до начала полномасштабного вторжения Ольга работала, а 24 февраля как раз должна была иметь выходной, поэтому планировала спать до обеда. Однако уже в 7:00 ее разбудили крики кумовья, с которыми они тогда жили вместе.

Ольга: это было ужасно. У меня до сих пор мурашки по коже идут. Она испуганно бегала по квартире и кричала, что началась война. Стреляют. Были слышны взрывы. Они были такими мощными, что у нас балкон открылся.

Ужасно было. Я не знаю, как это передать, потому что это было ужасно. Мы схватились друг за друга, начали звонить знакомым, чтобы собраться в одной квартире вместе. Закрыли все окна, чем могли: и доски, и кровати ставили. Заклеивали окна скотчем, чтобы стекло не летело.

Надежду 24 февраля примерно в 6:00 разбудила сестра. Она сказала: "Надя, собирай детей, война началась".

Надежда: Я сначала не поверила. Дети еще спят, и я не могу понять, что мне делать. Сразу собрала детей, документы, не собрала вещей, конечно, ничего. Приехала к сестре. Затем включили сирену, воздушную тревогу. Тогда я поняла. Я включила телевизор, и наш президент сказал, что началась война, на нас напала россия.

Жизнь изменилась, да… Знаете, смотришь на это все… Боже, я бы не подумала, что война будет. Честно.



Надежда вспоминает, как для нее началась война / Фото 24 канала

Фактическое отсутствие лекарств и танки в городе: как прошли первые дни оккупации

Ольга вспомнила, что фактически сразу же из аптек исчезли лекарства. Все потому, что люди становились в очереди и скупали лекарства на будущее.

российские захватчики оккупировали Херсон 26 февраля. Сдерживать наступление врага должно было заминирование перешейка в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом. Однако оказалось, что он был разминирован. Следовательно, помехи российской армии быстро продвинуться не было.

Украинцы пытались привозить в оккупированный город гуманитарку, но их категорически не пускали.

Ольга: Они (россияне – 24 канал) свою завозили гуманитарку. Некоторые люди брали, может, это и наши были, не знаю. Мы ее не брали, мы проживали как могли. Там немного, там немного, там подрабатывали.

Надежда: Сразу была проблема с продуктами. Люди все скупали. Потом уже в город танки заезжали, грузовики, еще какие-то машины, которые вверху с автоматами стояли. Много техники.

"Тебе кричат "ложись" и ты просто падаешь": Надежда чуть не погибла во время уличных боев

26 февраля примерно в 11:00 Надежда пошла в аптеку возле оптовой базы. Но ее остановили наши военные и сказали: туда не идите, там уличные бои.

Надежда: Нас вернули, и наши военные говорят: ложитесь. И последовали обстрелы. Мы просто легли и понимали, что шедшие сзади люди разбегались по углам. Я вошла в квартиру, залетела. Я не могла понять, что это было. Уже потом начала отходить и поняла, что могла попасть под пулю. Вот тебе кричат "ложись" и ты просто падаешь.



Дети Надежды могли остаться сиротами / Фото 24 канала

За сине-желтые ленты задерживали даже женщин: о допросе россиянами

9 мая Ольга вместе со своими кумовьями вышли на парад, чтобы посмотреть "где наши люди, а где их".

Ольга: Мы развешивали наши украинские сине-желтые ленты. И попались. Нас окружили 4 человека и забрали. Погрузили в машину и увезли в бывшую СБУ, кажется. Нас забрали за ленточки.

Поскольку они города не знают, то заблудились. И мы ехали минут 15 вместо 2 – 3. Нам сказали голову вниз опускать, чтобы они видели. Уже в здании нам на голову накинули что-то и по разным кабинетам заводили.

"Если оккупанты не удержат Херсон, то имеют приказ стереть его с лица земли"

Как прошел этот допрос?

Ольга: Нас (Ольгу и двух ее кумовьёв – 24 канал) продержали до 18:00. И они нам говорили, что "можете забыть, что Херсон – это Украина", чтобы мы больше по городу так не ходили, не развешивали лент. И дали свою колорадскую, как мы говорим, ленту. Мы вышли оттуда – я взяла и выбросила ее. Ну, зачем оно мне нужно?

Они многое наговорили. Нам было очень страшно, они забрали телефоны и пытались угрожать. Но мы агрессии не подавали. Ибо сами понимали, что если дадим агрессию, можем оттуда и не выйти.

Они нам наговорили, что убивать надо всех. Прямо в глаза говорили: "Если мы не удержим Херсон, то надо стереть его с лица земли".

"Ехали обманными путями и плакали": об эвакуации из Херсона

Какой была жизнь в оккупации?

Ольга: Мы уже не выдерживали. Мы искали разные пути, искали людей, волонтеров. После 9 мая россияне начали закрывать нам доступ: интернет, мобильную связь. После 9 мая мы почти не выходили из дома. Только на рынок на 5 минут, туда и обратно.

Они ездили, как у себя дома. У них правил дорожного движения вообще нет. Они как-то наехали на машину, оставили человека умирать и уехали дальше. Что людям делать? Ужасно, очень страшно. Боялись даже по рынку ходить. Мы детей не брали никуда. В конце концов, соседи предложили уехать. Мы согласились.

Как вы эвакуировались?

Мы насчитали 27 постов. Пока ехали, мы плакали, потому что оставили свое, родное. Выезжали мы обманным путем: "Вы куда? Да, мы в Херсонскую область." И так 27 постов. Кто проверял багажник, кто документы, кто просто смотрел и пропускал нас. Мы быстро уехали. А когда из Херсонской области выехали в Васильевку (Запорожская область – 24 канал), то россияне спрашивали: "Вы куда?". Тогда мы сказали, что в Запорожье в гости.



Ольга рассказала об эвакуации из Херсона / Фото 24 канал

Скотина расстреляна, а села – сравнены с землей: тяжелая дорога в Запорожье

Надежда: Столь тяжело было бросать свое. Нам сказали взять минимум вещей, потому что мы не знали, каким будет путь. И ты просто находишься в квартире, и понимаешь, что ты едешь и можешь больше сюда не вернуться.

Мы ехали через две деревни, они прямо с землей… Вы даже не представляете, насколько это страшно. Я уложила детей, чтобы они этого не видели. Вся скотина вот так расстреляна, опухла. Лошади, коровы, собаки.

Думаешь, едешь, и каждый блокпост: "Господи, чтобы пропустили, Господи, чтобы пропустили". Когда увидели наше знамя – выдохнули. После знамени встретили наших военных. Мы их поблагодарили за то, что живы.

Ольга: Мы, когда уже выехали и проехали Васильевку, увидели украинский флаг и начали плакать. Даже водитель заплакал в машине, потому что мы уже не в оккупированном городе. Столько машин там сгоревших. И техники. Не знаю, чья, конечно. Страшно было. Цюрупинский лес сгоревший, где мы грибы ездили собирать. Трудно, конечно, оставлять это все.

"Не хотим никаких заграниц": о новом доме во Львове и гостеприимстве людей

Что вы делали, когда уехали в Запорожье?

Ольга: Мы приехали сначала в Запорожье, это было 5 июня. Несколько дней там побыли и 10 июня уехали во Львов. Приехали на железнодорожный вокзал, немного успокоились. Потому что мы все накручены. Подошли к волонтерам, в конце концов они дали нам адрес.

Это был адрес убежища "Твоя опора", расположенного во Львове. Там сейчас и живут женщины вместе с детьми.

Нас поселили, оформили, записали, мы здесь расположились. Правда, первые 7 дней было тяжело, поскольку мы людей вообще не знаем, города – тем более.

Первое время мне казалось, что люди какие-то злые. Недружественные. Первые эти 7 дней, что нам казалось, что все дико для нас, но потом я уже начала привыкать. Сейчас понимаю: Львов – очень хороший город. Старинный такой. Все так любопытно: туда хочется пойти посмотреть, сюда.

Не думали ли вы уехать за границу?

Ольга: Коллектив убежища очень хороший, честно! Очень хороший, дружеский. Поэтому мы уже отсюда уезжать не хотим, уже не хочется никаких заграниц.

Надежда также не хочет ехать за границу, потому что здесь – все свое и понятное.

Надежда: Здесь я понимаю, что я дома. Здесь я себя чувствую дома, а там чужая. Я там временно, а здесь – постоянно. Здесь я язык понимаю, дети понимают. Здесь свои правила я знаю, дети знают правила.

Во Львове у меня есть крыша над головой, у меня есть продукты, есть детям одежда, обувь. Они скоро пойдут в школу, а я устроилась на работу.



Надежда с детьми начинает новую жизнь во Львове / Фото 24 канала

"Если нужно будет – сама буду окопы рыть. Должны победить"

Сейчас много новостей о контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении. Этого ждет вся страна, особенно те, для кого Херсон – родной дом. Верите ли вы в победу Украины?

Ольга: Украина победит. Это непременно. Победа за нами. Я просто уверена в наших ребятах, в ВСУ. В людях, которые идут на защиту Украины. Я очень верю в это. Сомнений нет. Вообще. Если нужно будет – сама пойду. Хоть и боюсь, но если надо будет, пойду. Хоть окопы копать для людей, чтобы защита была для нас.

Надежда: Мы должны победить, потому что мы упрямые, наглые и боевые.

А еще – нам есть за что бороться и мы знаем, для кого боремся за победу.