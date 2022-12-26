У кого-то паника: тревожность россиян из-за войны в Украине выросла в 2 раза

Самые известные российские басни – "все идет по плану" и "работает ПВО". В то же время, россиян в декабре 2022 года они уже не успокаивают.

По состоянию на декабрь 2022 тревожность россиян выросла вдвое. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые публикуют росСМИ, сообщает 24 канал.

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Граждане страны-оккупантки поддерживают войну – геноцид украинцев. Однако при этом хотят, чтобы их "зоны комфорта" это никак не касалось. Тем временем Россия идет ко дну, а россияне – все больше беспокоятся.

По сравнению с показателями за декабрь 2021 года уровень паники вырос вдвое. Что ж, похоже, в этом году россиян заслуженно ждут невеселые праздники. Новогодние салаты придутся не по вкусу, а российские тупые шоу – не будут радовать.

Россияне поддерживают геноцид украинцев

Граждане страны-террористки продолжают доказывать, что у них не осталось ничего человеческого.

Россия убивает тысячи людей и стирает с лица земли целые города. Между тем по состоянию на 24 декабря войну поддерживает 71% россиян. Соответствующие данные показывают результат социологического опроса.

Такие исследования еще раз подтверждают, что в войне виноват не только Владимир Путин.