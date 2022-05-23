У россиян на Донбассе в 20 раз больше техники, чем у нас – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у российских захватчиков, пытающихся атаковать Донбасс, в 20 раз больше техники, чем у украинских военных.

Пока Украине все еще не хватает техники. Об этом глава государства рассказал во время разговора в Украинском доме в Давосе, сообщает 24 канал.

Борьба Украины – это защита общих ценностей всех стран свободного мира, – Зеленский

Он отметил, что Украине нужно мощное оружие, которое позволит "не терять столько людей". Именно поэтому украинские власти каждый раз призывают предоставлять больше оружия.

У кафиров на Донбассе в 20 раз больше техники

Владимир Зеленский сообщил, что у россиян в Донбассе в 20 раз больше техники. При этом он отметил, что украинские воины очень сильны, если могут противостоять такому нашествию. Но пока они гибнут, а этого можно было бы избежать только предоставив нам необходимую технику.

Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого, большого по размеру государства и большого по размеру армии государства. У них в 20 раз больше техники. В 20 раз! Сейчас на Донбассе 1 к 20. Представьте, какие у нас люди, крепкие наши воины, какой у нас народ – 1 к 20,

– рассказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч человек. Но для этого нужна техника, действующая на большом расстоянии.

Он добавил, что, хотя украинцы хорошо работают на Харьковском направлении, самая кровавая ситуация на Донбассе, а у международных партнеров есть все, чтобы помочь сохранить жизнь украинских воинов. Так что Владимир Зеленский просит лидеров других стран услышать это.