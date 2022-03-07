У россиян нет ни энтузиазма, ни готовности к штурму Киева, – Дуда

Анжей Дуда поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Президент Польши раскрыл некоторые детали переговоров.

Во время переговоров польский и украинский лидеры подняли тему войны, в частности, ситуации вокруг Киева. Об этом Анджей Дуда написал в своих социальных сетях 7 марта.

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Владимир Зеленский рассказывал, что под Киевом постоянно скапливаются российские войска и техника. Но не видно ни энтузиазма, ни готовности к штурму.

– отметил президент Польши.

В то же время, по словам политика, Вооруженные силы Украины же, напротив, готовы к бою и имеют большую мотивацию, чтобы дать отпор врагу. Он призвал поддерживать украинское государство.

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