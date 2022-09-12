У россиян нет резерва, – военный эксперт предположил, когда будет второй этап контрнаступления

ВСУ добились больших успехов на Харьковщине. Следующий этап контрнаступления – Херсонщина.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, в ближайшее время можно ожидать определенного перерыва. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По словам Жданова, перед началом второго этапа контрнаступления нужно:

закрепиться на рубежах, которых мы достигли;

подтянуть оставшийся на позициях тот фронт, откуда мы начинали;

организовать логистику;

подтянуть тылы.

ВСУ будут диктовать ход войны

В ближайшее время, убежден Жданов, у россиян не будет возможности контратаковать на Изюмском и Купянском направлениях. "Надо собрать разбежавшееся войско, а потом решать, чем их вооружить. Все тяжелое вооружение они оставили – даже бронетранспортеры, всю гусеничную технику. Убегали на легких автомобилях и бронемашинах "Тигр" и "Витязь", – заметил он.

В Институте изучения войны уверяют, что в дальнейшем ход боевых действий на фронте будет диктовать Украина. Второй этап контрнаступления – это Херсонское направление, на котором мы полностью контролируем ситуацию.

Сегодня в очередной раз взрывались наши снаряды возле Антоновского моста. Мы контролируем все логистические цепочки. Командование среднего звена ищет контакты для того, чтобы обсудить вопросы сдачи российских военных в плен. Командиры отводят своих бойцов от линии столкновения, ведь они хотят как-то удержать ситуацию под контролем. Сегодня они их не уведут, завтра они убегут,

– объяснил военный эксперт.

После решения вопросов на Херсонском направлении мы будем решать, где будет проходить следующий этап контрнаступления. "Россия переходит к глухой обороне. Да, они могут где-то штурмовать или пытаться атаковать наши позиции, но это будут отдельные участки на отдельных оперативных направлениях. А все остальное решаем мы", – сказал Жданов.

Вероятно, россиянам снова придется перебрасывать войска, как это было с Херсонским направлением. А ВСУ смогут ударить в любом другом месте.

У захватчиков нет резерва

Что касается возможного контрнаступления со стороны россиян, военный эксперт отмечает:

3-й армейский корпус россияне так и не доформировали. Была попытка бросить некоторые его подразделения на сдерживание наших войск, однако они были разгромлены;

формирование 50 добровольческих батальонов полностью провалено. Должны были собрать 20 000 личного состава;

Кремлевский диктатор ставит задачу перед олигархами о формировании и финансировании частных военных компаний. "Однако олигархи не могут дотянуться до своих зарубежных кошельков из-за санкций. Это утопическая идея", – сказал Жданов.

Это говорит о том, что резерва нет. Что бросать в бой?

– резюмировал он.

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