Офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал 24 Каналу, что мотоциклы, которыми россияне передвигаются на фронте очень быстрые. Он добавил, что они таким образом пытаются обходить украинскую разведку.

Смотрите также Сам взял в плен четырех оккупантов: Сырский рассказал уникальную историю о военном ВСУ

Эффективны ли российские мотоциклы

Сергей Цехоцкий отметил, что российские попытки быстро приближаться на мототехнике к украинским позициям на практике работает плохо.

Мы (ВСУ – 24 Канал) очень успешно за ними охотимся, даже есть "соревнования" – кто первый поразит того или иного мотоциклиста,

– сказал он.

Такие рейды мототехники, по словам офицера 59 ОМБр, не имеют значительных результатов в пользу противника. Иногда россиянам удается добраться до некоторых оборонительных пунктов Украины, однако как только этот объект попадает в поле зрения разведки, его сразу уничтожают.

Интересно! Российская армия недавно начала использовать мототехнику для штурма украинских позиций. Новая тактика не имеет значительных успехов, однако в российских волонтерских чатах оккупанты продолжают часто обращаться с запросами на легкие транспортные средства для передовой, а именно мотоциклы.

Потери врага