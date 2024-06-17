Офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів 24 Каналу, що мотоцикли, якими росіяни пересуваються на фронті дуже швидкі. Він додав, що вони таким чином намагаються оминати українську розвідку.

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Чи ефективні російські мотоцикли

Сергій Цехоцький зазначив, що російські намагання швидко наближатись на мототехніці до українських позицій на практиці працює погано.

Ми (ЗСУ – 24 Канал) дуже успішно за ними полюємо, навіть є "змагання" – хто перший вразить того чи іншого мотоцикліста,

– сказав він.

Такі рейди мототехніки, за словами офіцера 59 ОМБр, не мають значних результатів на користь противника. Іноді росіянам вдається добратись до деяких оборонних пунктів України, однак як тільки цей об'єкт потрапляє у поле зору розвідки, його одразу знищують.

Цікаво! Російська армія нещодавно почала використовувати мототехніку для штурму українських позицій. Нова тактика немає значних успіхів, однак у російських волонтерських чатах окупанти продовжують часто звертатись із запитами на легкі транспортні засоби для передової, а саме мотоцикли.

Втрати ворога