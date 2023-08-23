У россиян сейчас очень большая проблема: сводка с фронта от Романа Свитана
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новые проблемы для россиян в Крыму. Он отметил, что "на днях" все можно будет увидеть.
Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Проблемы россиян в Крыму
Он отметил, что россияне очень сильно боятся достаточного количества надводных беспилотников, которые могут прорваться и нанести ущерб Крымскому мосту, а также вывести его из строя.
А это чревато полным оперативным окружением российской группировке в Крыму. И, соответственно, гражданского трафика, ведь его много ездит в обе стороны,
– рассказал Роман Свитан.
"Если все эти российские гражданские развернутся в сторону Армянска, то они остановят и военный трафик. Именно поэтому у россиян сейчас очень большая проблема. Они будут всеми силами и средствами не допускать повреждения моста", – добавил Свитан.
Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:
Удар по "Москва-Сити"
Удары продолжаются, ведь российская ПВО не может сбивать все летающие объекты на подходе к Москве. Город по периметру имеет более 100 км. Для того чтобы его перекрыть, нужно несколько десятков комплексов разного уровня.
Это просто невозможно сейчас. Тогда им придется снимать ЗРК с фронта, а это, по их мнению, это недопустимо,
– подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что Москва сейчас можно сказать как "открытая книга" для беспилотников. Часть сбивают, а часть проходит. А когда уже беспилотник попадает в город и идет между домами, то РЭБ его не видит. Ни один локатор не сможет отсеять помехи от домов.
Токмак
По словам эксперта, Токмак – это большой военный хаб – там несколько очень больших складов расположены как с боеприпасами, так и с топливом.
"Туда за несколько месяцев перебросили большое количество боеприпасов и топлива. Сейчас его, как военный хаб, оставлять очень опасно. Если есть подтвержденные координаты, то однозначно они будут уничтожаться", – добавил Свитан.
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