У россиян "пригорает" из-за украинского Крыма на презентации логотипа Евро-2024

УЕФА представила официальный логотип Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Крым на нем изображен в законных границах Украины.

Однако, это совсем не понравилось российским СМИ и пользователям соцсетей. Они начали обвинять союз европейских футбольных ассоциаций в несправедливой ошибке.

Напомним В УЕФА показали логотип Евро-2024: эмоциональное видео презентации

На карте УЕФА Крым – украинский

Логотип содержит цвета национальных флагов 55 стран, которые являются членами УЕФА. Его презентация начинается с видео с картой Европы. Тут у россиян и "запылало": Крым изображен в составе Украины и в сине-желтых цветах.

Российские СМИ, включая либеральный "Дождь" выдали примерно одинаковые заголовки, "на логотипе Крым – украинский".

В России негодуют из-за украинского Крыма на презентации УЕФА / Скриншоты 24 канала

Новый логотип к Евро-2024: что известно