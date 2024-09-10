Самостоятельно произвести их не могут, поэтому на помощь традиционно пришел Иран. В разговоре с 24 Каналом военный аналитик Сергей Ауслендер поделился, почему Тегеран заинтересован в поставке баллистики России.

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Почему Иран поставляет баллистику России

Если проанализировать масштабные ракетные атаки России по Украине, можно прийти к выводу, что враг использует 80% ракет воздушного базирования. То есть их запускают самолеты, в частности Ту-95. Но и их россияне стараются как можно меньше нагружать. Бомбардировщики изготовили еще в середине ХХ века, поэтому нужна замена.

Интересно! Авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что российские бомбардировщики Ту-95 начали нести только по одной ракете вместо более восьми из-за необходимости модернизации и недостатков эксплуатации.

И тут появился Иран с широким ракетным парком. Тегеран с большим удовольствием поделился баллистикой с россиянами. Страна не боится эскалации, в отличие от западных партнеров Украины. В этом контексте у них все четко и понятно.

Путин персонально договорился с Хаменеи (Верховный лидер Ирана – 24 Канал) или кем-то другим, сказав: "Дайте ракет, а мы вам вот это". Ну, и все, поменялись,

– предположил Сергей Ауслендер.

И это действительно правда. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия получила иранские баллистические ракеты. По убеждению чиновника, страна-агрессор может их применить в ближайшие недели.