То, как движутся русские подразделения, свидетельствует о трех целях. Об этом 24 канала заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Он сообщил, каковы эти цели:

Первое – российские кафиры хотят полноценно захватить Северодонецк. Сейчас в городе продолжаются бои.

Второе – они хотят подойти к Лисичанску и, скорее всего, со стороны Юга.

Третье – стремятся двигаться со стороны Попасной по двум направлениям. То есть постараются установить контроль за трассой Лисичанск – Бахмут. А также будут двигаться на восток, чтобы соединиться с другой группой войск.

"Приблизительно такая там сейчас ситуация. Очень сложная, ведь наши силы под яростным давлением противника. Но борьба продолжается и там идут боевые действия", – добавил Александр Мусиенко.

Последние новости из Донбасса

На Востоке Украины до сих пор очень сложная ситуация. Там враг пытается захватить всю территорию и выйти на границы Луганской области. Однако Вооруженные Силы Украины мужественно борются и наносят урон оккупантам.

Замминистра обороны Анна Маляр во время телемарафона заметила, что сейчас российские войска двигаются пошагово . Если сначала они хотели быстро захватить Киев, то теперь враг ставит цели по-другому.

Российская армия пыталась с наскока зайти в Славянск или хотя бы навязать защитникам Украины бои в его окрестностях, но бойцы ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии и полиции дали оккупантам достойный отпор. Из-за огромного сопротивления и значительных потерь наступление на город захлебнулось не менее чем на несколько дней.

Военные врага и местные боевики на Донбассе не верят, что Россия сможет победить Украину в войне и очень боятся, что ВСУ пойдут в наступление на Донецк.

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