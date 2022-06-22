Те, як рухаються російські підрозділи, свідчить про три цілі. Про це 24 каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Він повідомив, якими є ці цілі:

Перше – російські окупанти хочуть повноцінно захопити Сєвєродонецьк. Наразі в місті тривають бої.

Друге – вони хочуть підійти до Лисичанська й, скоріш за все, зі сторони Півдня.

Третє – прагнуть рухатися збоку Попасної по двох напрямках. Тобто намагатимуться встановити контроль за трасою Лисичанськ – Бахмут. А також рухатимуться на Схід, аби зʼєднатися з іншою групою військ.

"Приблизно така там зараз ситуація. Дуже складна, адже наші сили під шаленим тиском противника. Але боротьба триває і там йдуть бойові дії", – додав Олександр Мусієнко.

Останні новини з Донбасу

На Сході України досі дуже складна ситуація. Там ворог намагається захопити всю територію та вийти до кордонів Луганської області. Проте Збройні Сили України мужньо борються та завдають втрат окупантам.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону зауважила, що зараз російські війська рухаються покроково. Якщо спочатку вони хотіли швидко захопити одразу Київ, то тепер ворог ставить цілі по-іншому.

Російська армія намагалася з наскоку зайти у Слов'янськ чи хоча б нав'язати захисникам України бої на його околицях, але бійці ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії та поліції дали окупантам гідну відсіч. Через величезний супротив і значні втрати наступ на місто захлинувся щонайменше на кілька днів.

Військові ворога та місцеві бойовики на Донбасі не вірять у те, що Росія зможе перемогти Україну у війні та дуже бояться, що ЗСУ підуть у наступ на Донецьк.

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