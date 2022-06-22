Те, як рухаються російські підрозділи, свідчить про три цілі. Про це 24 каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Важливо ЗСУ майже вщент знищили "еліту" збройних сил Росії, яку готували для війни з НАТО
Він повідомив, якими є ці цілі:
- Перше – російські окупанти хочуть повноцінно захопити Сєвєродонецьк. Наразі в місті тривають бої.
- Друге – вони хочуть підійти до Лисичанська й, скоріш за все, зі сторони Півдня.
- Третє – прагнуть рухатися збоку Попасної по двох напрямках. Тобто намагатимуться встановити контроль за трасою Лисичанськ – Бахмут. А також рухатимуться на Схід, аби зʼєднатися з іншою групою військ.
"Приблизно така там зараз ситуація. Дуже складна, адже наші сили під шаленим тиском противника. Але боротьба триває і там йдуть бойові дії", – додав Олександр Мусієнко.
Останні новини з Донбасу
- На Сході України досі дуже складна ситуація. Там ворог намагається захопити всю територію та вийти до кордонів Луганської області. Проте Збройні Сили України мужньо борються та завдають втрат окупантам.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону зауважила, що зараз російські війська рухаються покроково. Якщо спочатку вони хотіли швидко захопити одразу Київ, то тепер ворог ставить цілі по-іншому.
- Російська армія намагалася з наскоку зайти у Слов'янськ чи хоча б нав'язати захисникам України бої на його околицях, але бійці ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії та поліції дали окупантам гідну відсіч. Через величезний супротив і значні втрати наступ на місто захлинувся щонайменше на кілька днів.
- Військові ворога та місцеві бойовики на Донбасі не вірять у те, що Росія зможе перемогти Україну у війні та дуже бояться, що ЗСУ підуть у наступ на Донецьк.
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