Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону зауважила, що зараз російські війська зараз рухаються покроково. Якщо спочатку вони хотіли швидко захопити одразу Київ, то тепер вони ставлять цілі по-іншому

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"Їхнє мінімальне завдання – це географічні кордони Луганської та Донецької областей", – вважає вона.

За її словами, саме зараз на Донбасі відбуваються вирішальні бої. Ворог там сконцентрував свої потужні війська, вони кидають всі сили та засоби, намагаються взяти в оточення українські війська.

Водночас наші ЗСУ намагаються цього не допустити, активно їх зупиняють та завдають серйозних втрат російській армії,

– пояснила Маляр.

За її словами, в цій ситуації треба розуміти дві речі:

по-перше, ситуація динамічно змінюється кожні півгодини,

по-друге, на жаль, у ворога там є перевага в озброєнні.

Тому ми намагаємося використовувати наші інші переваги. Адже попри те, що росіяни переважають по кількості озброєння та особового складу, наша армія переважає по професійності та мотивації,

– заявила Маляр.

Заступниця міністра не сумнівається, що перемога буде за нами. Окрім того, ми на своїй землі, це теж підтримує.

"Також наша армія інтелектуальна, ми за 8 років війни намагалися досягти стандартів НАТО. ЗСУ досягла по багатьох позиціях більше стандартів, ніж деякі країни, які вже є членами НАТО. На 2022 рік в нас планувалося 26 міжнародних навчань. Тому наші ЗСУ дуже професійні", – зазначила вона.

На думку Маляр, зараз фактично йде битва професіоналізму проти великої кількості зброї та перевазі в особовому складі.

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