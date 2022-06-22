Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону зауважила, що зараз російські війська зараз рухаються покроково. Якщо спочатку вони хотіли швидко захопити одразу Київ, то тепер вони ставлять цілі по-іншому
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"Їхнє мінімальне завдання – це географічні кордони Луганської та Донецької областей", – вважає вона.
За її словами, саме зараз на Донбасі відбуваються вирішальні бої. Ворог там сконцентрував свої потужні війська, вони кидають всі сили та засоби, намагаються взяти в оточення українські війська.
Водночас наші ЗСУ намагаються цього не допустити, активно їх зупиняють та завдають серйозних втрат російській армії,
– пояснила Маляр.
За її словами, в цій ситуації треба розуміти дві речі:
- по-перше, ситуація динамічно змінюється кожні півгодини,
- по-друге, на жаль, у ворога там є перевага в озброєнні.
Тому ми намагаємося використовувати наші інші переваги. Адже попри те, що росіяни переважають по кількості озброєння та особового складу, наша армія переважає по професійності та мотивації,
– заявила Маляр.
Заступниця міністра не сумнівається, що перемога буде за нами. Окрім того, ми на своїй землі, це теж підтримує.
"Також наша армія інтелектуальна, ми за 8 років війни намагалися досягти стандартів НАТО. ЗСУ досягла по багатьох позиціях більше стандартів, ніж деякі країни, які вже є членами НАТО. На 2022 рік в нас планувалося 26 міжнародних навчань. Тому наші ЗСУ дуже професійні", – зазначила вона.
На думку Маляр, зараз фактично йде битва професіоналізму проти великої кількості зброї та перевазі в особовому складі.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- За добу, 21 червня, українські воїни ліквідували 130 російських окупантів та багато ворожої техніки. Найбільше втрат вороже військо зазнало на Слов'янському, Бахмутському, а також Авдіївському напрямках. Загалом зСУ вже знищили понад 34 тисячі окупантів.
- Російські бійці створюють умови для відновлення наступу на Слов'янськ. Для цього вони відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових біля Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.
- Наші захисники відбили штурм окупантів на Вуглегірську ТЕС та наступ на Молодіжне й Катеринівку.
- Водночас у сусідній Білорусі стартували мобілізаційні військові навчання біля кордону з Україною.
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