У россиян возникли проблемы с новыми приложениями Apple и Google
4 марта 2022 , 01:54Читати новину українською
Источник:телеграмм "Новая газета"
Похоже, что у России, начавшей вероломную войну в Украине, возникает все больше проблем с международными компаниями.
В частности, речь идет о популярных приложениях Apple и Google.
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У россиян возникли новые проблемы
Приложения App Store и Google Play перестали работать у большинства пользователей России, которая 24 февраля начала войну против Украины.
Кроме того, увеличивается количество мировых компаний, отказываются сотрудничать с Российской Федерацией и поддерживают Украину. В этом перечне уже можно найти около 100 компаний.
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