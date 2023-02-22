Безопаснее вообще не стрелять: после обслуживания у россиян возникают проблемы с артиллерией

Российские оккупанты оказались неспособными обеспечить полноценное качественное обслуживание своих пушек и гаубиц, а также минометов. При этом проблема становится все более серьезной и представляет большую опасность для самих захватчиков.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, хотя Россия постоянно самостоятельно производила свою артиллерию и минометы и делала это исключительно из отечественных комплектующих, ее инженеры оказались не способны адекватно обслуживать весь парк техники, который перебросили на украинские фронты. Участились случаи, когда использование гаубиц или минометов после обслуживания или ремонта приводило к детонации снаряда еще до запуска.

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В результате таких инцидентов российские войска несут достаточно серьезные потери как погибшими, так и ранеными. Причем состояние "трехсотых" обычно медики оценивают как тяжелое, а зачастую такие захватчики становятся недееспособными и нуждаются в уходе и соцвыплатах, что совсем неудобно их государству.

На заводах не могут гарантировать качество

Как утверждают в украинских спецслужбах, российские оккупационные войска страдают не только от ограниченияй на использование снарядов на многих направлениях, но и критической неточности артиллерии и минометов.

Даже те захватчики-специалисты, которые считаются очень квалифицированными кадрами, при работе с вовремя обслуженным оружием не способны гарантировать даже попадание мины или снарядов на площади 100 квадратных метров.

В том числе и поэтому оккупанты во время всех своих войн предпочитали методически уничтожать артиллерией каждый клочок земли, а не пытались наносить точечные удары по определенным позициям.

Кроме того, тактика огневого вала всегда была популярна среди российских генералов, ведь обеспечивала им почти гарантированную победу над слабыми оппонентами. Ведь Россия никогда не беспокоилась о проблемах сопутствующих потерь среди гражданских, а даже совершенно неподготовленный срочник мог просто производить выстрел за выстрелом в направлении вражеских позиций.

Поэтому Кремль во время каждой войны просто брал определенное количество гаубиц или САУ, говорил своим "Ванькам", что банк снарядов нелимитирован, и таким образом одерживал победы. Так россияне действовали в Чечне, Грузии, на Донбассе в 2014 году, а также по всем украинским фронтам в 2023 году.

Впрочем, в случае с полномасштабным наступлением на наше государство путинская тактика не привела к каким-либо стратегическим победам. Конечно, кремлевские преступники имеют тотальное преимущество в количестве артиллерии и снарядов, а о приближении к какому-то паритету пока речь даже не идет, но чтобы продвигаться не на уровне отдельных сел и маленьких городов, россиянам нужно в сотни раз больше запасов оружия, чем они имеют.

Дело в том, что после определенного количества выстрелов любое оружие нуждается в техническом обслуживании, замене ствола или других комплектующих. При этом в полях выполнить некоторые виды работ просто невозможно. При этом гонять танки, САУ и другие виды техники на заводы для восстановления или ремонта россиянам вообще невыгодно и неудобно, ведь это долго и дорого. Чтобы не усиливать нагрузку на и без того проблемную логистику, в Москве решили усилить работы ремонтных баз на территориях Донетчины и Луганщины, а также в приграничных с Украиной областях России. А чтобы обслуживание происходило хоть более или менее адекватно, туда привлекли специалистов из производителей. К примеру, инженеры "Уралтрансмаша" постоянно катаются рядом с линией фронта для проведения ТО разнообразных самоходных гаубиц "Мста", "Акаций" и минометов "Тюльпан", а Д-30 обслуживают специалисты из Перми и Екатеринбурга.

Однако фактически с начала полномасштабного вторжения российское командование вдруг поняло, что то ли значительно снизилось качество запчастей и расходных материалов, то ли среди работников заводов-производителей засели диверсанты, но после ремонтов изделия нередко не способны эффективно стрелять. Например, в январе после проведения полевого ТО "Тюльпанов" выпущенные из них мины улетели совсем не по запланированным координатам, а попали прямо в окоп окупантов. Разобраться, что произошло с точностью самоходного миномета, до сих пор никто не смог. Однако, конечно, захватчики его применяют без каких-либо ограничений.

Аналогичная ситуация произошла недавно с рядом Д-30 после замены стволов новыми. Две гаубицы разорвались буквально во время первого выстрела после ремонта. Тогда российское командование начало о чем-то догадываться и назначило проведение служебной проверки, которая показала, что проблема очень распространена и имеет массовый характер буквально на всех участках фронта.

Новые снаряды сомнительного качества

Из-за чего именно артиллерия и минометы окупантов начали массово выходить из строя после ремонта, неизвестно. Но иногда российским солдатам стоит игнорировать приказы командиров и не стрелять, лишь бы остаться в живых. Ведь детонация снарядов в стволах артиллерии крайне неприятная вещь, а если на заводах присутствует систематический брак, использование артиллерии для оккупантов становится игрой в русскую рулетку.

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Поэтому, если командование захватчиков не сможет взять ситуацию под контроль, с каждым месяцем они будут терять все большее вооружения, а уже летом оккупационные войска будут испытывать очень серьезную нехватку снарядов и самой артиллерии.

Однако российские солдаты еще и жалуются на крайне плохое качество новых снарядов, которые привозят на передовую. Боеприпасы, которые сейчас производят в России, очень часто не детонируют.

При этом общая способность российского производства значительно меньше, чтобы перекрыть потребности окупантов для поддержания огневого вала на всех интересующих Путина направлениях. Захватчики банально не смогут производить столько боеприпасов и вовремя ремонтировать выведенную из строя технику, как бы этого ни хотелось генералам.

Это вполне понятно, что от этого захватническая армия не становится менее опасной, но сам факт ее деградации так или иначе существенно уменьшает шансы Кремля на проведение любой стратегической операции. Особенно с учетом того, что Силы обороны Украины при этом так или иначе получают западные образцы вооружения и укрепляют свою огневую мощь. При этом если партнеры найдут возможность обеспечить наших защитников снарядами в нужном количестве, ситуация на поле боя может коренным образом измениться.