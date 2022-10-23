У российских предприятий забрали кораблей на полмиллиарда гривен
Источник:Офис Генпрокурора
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передало украинскому предприятию 9 российских судов. Общая стоимость кораблей – 532 миллиона гривен.
Суда прибыли в Украину в конце 2021 – начале 2022 годов. Их владельцы платили налоги в российский бюджет.
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Осуществляя хозяйственную деятельность по транспортировке грузов, российские предприятия-владельцы судов, платили налоги и наполняли бюджет России, чем фактически оказывали финансовую помощь вооруженным формированиям страны-агрессора,
– говорится в сообщении.
На суда был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
Теперь корабли перешли украинскому предприятию, что обеспечит поступление доходов от управления ими в государственный бюджет Украины.
Чем занимается АРМА
- Этот орган исполнительной власти Украины со специальным статусом занимается выявлением и розыском имущества, которое можно арестовать в уголовном производстве и взыскать в доход государства.
- На основании решения суда АРМА может передавать эти активы в управление или продавать их с последующим хранением денег на счетах в госбанках до окончания уголовного производства.
- В сентябре АРМА передало более 2 миллиардов гривен активов российской компании, занимающейся изготовлением бытовой химии.