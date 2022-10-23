У российских предприятий забрали кораблей на полмиллиарда гривен

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передало украинскому предприятию 9 российских судов. Общая стоимость кораблей – 532 миллиона гривен.

Суда прибыли в Украину в конце 2021 – начале 2022 годов. Их владельцы платили налоги в российский бюджет.

Внимание Поставлял России двигатели к ударным вертолетам: СМИ рассказали детали задержания Богуслаева

Осуществляя хозяйственную деятельность по транспортировке грузов, российские предприятия-владельцы судов, платили налоги и наполняли бюджет России, чем фактически оказывали финансовую помощь вооруженным формированиям страны-агрессора,

– говорится в сообщении.

На суда был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Теперь корабли перешли украинскому предприятию, что обеспечит поступление доходов от управления ими в государственный бюджет Украины.

Чем занимается АРМА