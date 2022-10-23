Судна прибули в Україну наприкінці 2021 – початку 2022 років. Їх власники сплачували податки до російського бюджету.

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Здійснюючи господарську діяльність із транспортування вантажів, російські підприємства-власники суден, сплачували податки та наповнювали бюджет Росії, чим фактично надавали фінансову допомогу збройним формуванням країни-агресора,

– йдеться у повідомленні.

На судна було накладено арешт в межах розслідування кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Тепер кораблі перейшли українському підприємству, що забезпечить надходження доходів від управління ними до державного бюджету України.

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