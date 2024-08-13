Российские военные столкнулись с очередными проблемами во время полномасштабной войны против Украины. Части вражеских подразделений крайне не хватает ценного ресурса.

Так, российские захватчики сталкиваются с нехваткой питьевой воды. Об этом сообщила британская разведка.

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У оккупантов нехватка питьевой воды

Некоторые оккупационные подразделения, которые воюют в Украине, вероятно, сталкиваются с нехваткой питьевой воды.

Убытки, нанесенные во время российских ударов по коммунальной инфраструктуре теперь почти наверняка сокращают водоснабжение. Любые проблемы с водоснабжением будут усилены периодом температуры выше средней в регионе,

– отметили в разведке.

Добавили, что 23 июля российский милблолер подчеркнул, что водяные пайки для российских пилотов были ограничены до одного литра в день.

Это эквивалентно четверти минимально рекомендованных норм водопотребления для работы в условиях высоких температур,

– отметили в Британии.

Поэтому пилоты агрессора обращались к местным жителям за водой. Вражеский блогер обратился к российским компаниям, которые производят воду, с просьбой обеспечить российские военные базы дополнительной водой на базах в Ростове, Воронеже и Крыму.

В ответ на недостаток воды некоторые российские военные подразделения были вынуждены импровизировать попытки фильтрации, используя застойные лужи для ежедневных потребностей в воде. Это, вероятно, привело к росту заболеваний, передающихся водой, среди российских солдат,

– отметили в британской разведке.

Добавили, что нехватка воды, которая приводит к обезвоживанию и повышенному риску инфекций, почти наверняка повлияет на моральный дух и оперативную эффективность российских бойцов.