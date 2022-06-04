У российской армии преимущество в артиллерии, но проблема с интеллектом, – Подоляк

Исходя из того, что мы видим на полях битвы, существенного продвижения русской армии с захватом больших объемов территорий – точно нет и не будет. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, на юге россияне украли территории Херсонской и Запорожской областей и хотят там закрепиться, несмотря на то, что местное население их презирает. На востоке Украины, а именно в Луганской области, идет жесткая и вязкая война, где дерутся за каждый километр.

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Михаил Подоляк отметил, что тактика русской армии существенно изменилась. В первые 1,5 – 2 месяца они сражались, не понимая, что делают. Просто ходили колоннами по стране, а наши защитники их быстро уничтожали. Это была довольно простая война, которая, к сожалению, окончилась. Теперь идет вязкая позиционная борьба, в которой главную роль играет количество оружия и живой силы.

С русской стороны практически непрерывно используются фортификационные укрепления, окопы, артиллерия. У них, к сожалению, гораздо больше снарядов, чем у нас. Поэтому у россиян уменьшилось количество прямых жертв. И будет уменьшаться, потому что все они сидят в окопах и фортификациях,

– сообщил Подоляк.

Он отметил, что война перешла в режим артиллерийских дуэлей, катастрофических с точки зрения уничтожения украинской инфраструктуры. Самые тяжелые бои сейчас идут в Северодонецке. Этого города, как и Мариуполя, не будет.

"Конечно, есть ощущение другого типа войны. Но это переломная фаза войны. Это фаза, которая переводит боевые действия в затяжной характер. Теперь все будет зависеть от того, кто будет иметь больше ресурсов на финальных стадиях", – объяснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Поэтому мы постоянно обращаемся к нашим партнерам. Потому что по объему военных ресурсов – запас оружия, бомб, артиллерийских снарядов, конечно, Россия имеет преимущество. Они это накапливали годами. Мы просим наших партнеров помочь, чтобы объем был хотя бы равным,

– объяснил Михаил Подоляк.

"Тогда и посмотрим. Потому что планирование сделки это уже интеллект. А у оперативного и, тем более у стратегического командования российской армии, – проблемы с интеллектом. Как и у российской военно-политической элиты", – добавил Подоляк.

Почему преимущество в ресурсах сейчас именно в России

По мнению советника главы Офиса Президента, одна из причин – инертность западных партнеров. К сожалению, они не понимают, что каждый день продолжения войны уносит жизни украинских защитников. Ведь когда не хватает тяжелого оружия. безусловно, будет большое количество жертв.

Вторая причина — в том, что Россия совершила работу над ошибками с точки зрения военной тактики и стратегии. Я так понимаю, что Герасимов и Шойгу отстранены от непосредственного оперативного управления и командования,

– сообщил Михаил Подоляк.

"А на их место пришли люди гораздо более мобильные, которые быстро учатся. Они вносят коррективы в тактику и стратегии", – добавил Подоляк.

Кроме того, он сообщил, что еще третий пункт. Согласно ему, после того, как Россия потерпела определенные поражения на Черниговском, Киевском, Харьковском и Сумском направлениях, она сделала выводы и начала подтягивать в конкретные места свой ресурсный резерв. А именно танки, реактивные системы залпового огня, артиллерийские снаряды в большом объеме.

"Они создали определенное преимущество в силах и средствах на определенных направлениях. Но во время войны так всегда бывает. Это не какое-то кардинальное изменение сюжета", - добавил Подоляк.

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