У россиян началась дипломатическая деменция

Министерство иностранных дел России обратилось во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой повлиять на Киев, чтобы Украина не сопротивлялась "специальной военной операции".

Да-да, именно в такой формулировке… То есть "кокаиновые интеллектуалы" из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, убивают, изнасилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там "безунитазно" бухать.

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Чистый русский абсурд

Вот что значит дипломатическая деменция. Вот что значит существенная зависимость от специальных стимуляторов. И вот что значит все большая международная изоляция.

Скоро дипломатические контакты Москвы ограничатся Беларусью, Эритреей и гуманитарными организациями, в которых можно будет ныть: "Пусть уж они сложат оружие, ну, пожалуйста, иначе у нас ничего не получается".

Впрочем, единственное, чем в ВОЗ могут помочь Кремлю, – это организовать должное коллективное психиатрическое обследование. И предложить программы адаптивной терапии. Безусловно, Киев может только приветствовать подобные лечебные мероприятия.

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