У Саакашвили начались проблемы с сердцем, – врач

Личный врач экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заявил об ухудшении состояния здоровья политика. По словам медика, у него начались проблемы с сердцем.

По словам врача Николоза Кипшидзе, состояние здоровья бывшего президента Грузии нестабильное. Более того, оно даже серьезно ухудшилось.

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Саакашвили потерял вес

Вечером 3 ноября Кипшидзе посетил Михеила Саакашвили в тюрьме в Рустави. После этого врач заявил, что медицинские показатели существенно ухудшились, а сам политик ослаб. Также по словам Кипшидзе, Саакашвили уже потерял 10% веса.

Сегодня мы получили результаты тестов и обсудили их с консилиумом. По сравнению с прошлым консилиумом, который состоялся неделю назад, результаты стали хуже. Президент ослаб и жалуется на учащенное сердцебиение,

– заявил врач.

Следующее заседание консилиума врачей, по словам Кипшидзе, состоится 5 ноября.

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