Дело нардепа Алексеева: продолжались обыски, ДБР просит об аресте с залогом в 10 миллионов

В Офисе генпрокурора заявили, что они вместе с СБУ и ДБР прекратили незаконную деятельность действующего нардепа Верховной Рады. Более того, он действительно является председателем одного из подкомитетов комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

В Офисе генпрокурора ранее писали, что говорится о главе подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка. Заместитель генпрокурора Антон Войтенко заявил в эфире телемарафона, что юридическое задержание нардепа не произошло, однако ему сообщили о подозрении по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.

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Что говорят в Офисе генпрокурора

Антон Войтенко объяснил, что нардеп получил от потерпевшего 50 тысяч долларов: 20 – 17 июня, еще 30 – 30 июня.

Мы сообщили о подозрении только народному избраннику, один подозреваемый. Однако в ходе досудебного расследования проверяется причастность других лиц к совершению уголовного преступления,

– заявил Антон Войтенко.

По его словам, следствие установило, что подозреваемый обманывал потерпевшего.

Заместитель генпрокурора подтвердил, что по состоянию на 12:30 30 июня:

обыски еще продолжаются в офисных помещениях, где подозреваемый предварительно работал как адвокат;

еще продолжаются в офисных помещениях, где подозреваемый предварительно работал как адвокат; завершили обыски по месту жительства подозреваемого. Они продолжались с начала суток 30 июня до утра – там изъяли деньги, которые потерпевший передал подозреваемому.

На брифинге 30 июня заместитель генпрокурора Антон Войтенко, заместитель председателя СБУ Сергей Наумюк и исполняющий обязанности заместителя директора ГБР, начальник главного следственного управления ГБР Александр Удовиченко рассказали детали дела. По данным следствия:

нардеп рассказал потерпевшему, что якобы имеет связи в разных органах власти и судебных органах;

он получил под потерпевшего 50 тысяч долларов;

за эти деньги он пообещал якобы решить вопрос о предоставлении иностранцу статуса беженца на территории Украины.

ДБР будет ходатайствовать об аресте с альтернативой залога в 10 миллионов

Александр Удовиченко рассказал, что следователи, прокуроры, оперативные сотрудники действовали в рамках уголовного дела. По его словам, доказательства достаточно весомы для того, чтобы ДБР обратилось в суд с ходатайством к избранию меры пресечения с избранием залога в 10 миллионов гривен.

Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения с альтернативой внесения залога в размере 10 миллионов гривен,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Заместитель Генерального прокурора Украины Антон Войтенко заявил, что ходатайство подозреваемому уже вручено и направлено в суд для рассмотрения. Дело должен рассмотреть Лычаковский районный суд Львова.

Нардеп понимал, что его будут прослушивать, поэтому маскировался

Заместитель генпрокурора Антон Войтенко рассказал, что документировать дело было сложно. Ведь подозреваемый нардеп осведомлен о формах и методах документирования такого вида преступления, поскольку он заслуженный юрист Украины и имеет опыт работы адвокатом.

Несмотря на это оперативное подразделение, прокуроры, следователи ДБР смогли прекратить незаконную деятельность народного депутата. В подтверждение Войтенко продемонстрировал аудиозапись, вероятно, разговора нардепа.

В разговоре слышно, как иностранец смеется и говорит, мол: "Это надо со спутника на нас смотрят". В ответ депутат тоже смеется, однако отвечает, что иностранный гражданин просто не понимает, что там происходит. На что иностранец говорит, мол, они не могут прослушивания под кирпич поставить, на что нардеп отвечает: "Они могут".

В указанном разговоре народный избранник говорит о том, что может быть прослушивание. Он понимает, что его действия незаконны, поэтому пытается их как можно лучше завуалировать и сделать незаметными для правоохранителей в случае такого документирования,

– объяснил Войтенко.

Заместитель председателя СБУ Сергей Наумюк сообщил, что они качественно задокументировали весь ход событий.

26 июня нардеп сообщил иностранцу, что нужны еще средства для решения вопроса в суде первой инстанции. Поэтому вчера вечером (29 июня – 24 Канал) СБУ, ДБР и прокуроры разоблачили его с поличным во время получения второго транша – 30 тысяч долларов,

– заявил Наумюк.

По его словам, понимая противоправность действий и используя опыт, фигурант дела:

назначал встречи в элитных заведениях питания Киева и области;

на встречах использовал условности, жесты и шепот;

встречи назначал поздно, ближе к комендантскому часу, неоднократно переносил время и место;

деньги получил дома в элитном коттеджном городке под Киевом. У него была личная охрана и охрана города.

На продемонстрированном на брифинге видео видно, как мужчина, лица которого не показывают, берет со стола пачку денег.

Слышен разговор во время которого мужчина говорит о сроках, другой – обещает сообщить. Во время другого разговора слышно, как говорят о суде. Мол, должен пройти первый суд, который "это все отменяет". Мол, дальше суд "возвращает на ДМС", то есть Государственную миграционную службу Украины.

Далее иностранец говорит: "Все. Значит, это будет в конце решения не апелляции, а решения ДМС, ну ты мне даешь те же цифры. Правильно?". На что голос отвечает утвердительно.

После этого иностранец желает выяснить суммы. Его собеседник говорит неразборчиво. Наконец, обещает сказать обо всем.

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