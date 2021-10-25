В Смеле не хотят переименовывать улицу "единоросски" Терешковой в честь погибших воинов

В Черкасской области Смелянский городской совет отказался рассмотреть возможность переименования улицы депутатки-"единоросски" Валентины Терешковой. Горожане хотели назвать улицу в честь погибших в русско-украинской войне смилянцев.

Журналисты направили городскому совету запрос о возможности переименования улицы имени Терешковой.

Кстати "Другая Терешкова" : под Одессой не хотят декоммунизировать улицу

Однако исполнительный комитет указал, что улицу не будут переименовывать, потому что предложение представил не житель города.

Это не первый отказ

В сентябре просьбу о переименовании улицы в городской совет направил председатель движения "Декоммунизация. Украина" Вадим Позняков. Однако он отметил, что его письмо не приняли во внимание, поскольку он тоже не является жителем Смелы.

Терешкова поддерживала оккупацию Крыма

Терешкова – это советская космонавтка.

В 2008 – 2011 годах она была депутатом Ярославской областной думы от путинской партии "Единая Россия". После этого она уже стала депутатом Госдумы от "единороссов".

Политик 1 марта 2014 года голосовала за оккупацию Крыма.

Кроме того, именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Переименовать улицы, названные в честь Терешковой, можно по процедуре декоммунизации. Дело в том, что она была участницей Коммунистической партии.