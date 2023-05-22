Пропагандист Соловьев живет на две семьи: вывез свою любовницу в США, чтобы родила детей, – СМИ

Российский пропагандист Владимир Соловьев, не забывающий жаловаться на "загнивающий Запад", сам далек от того, на кого можно равняться. Расследователи обнаружили, что у него тайная семья с двумя детьми.

Речь идет о Светлане Абросимовой. Интересно, что она – бывшая баскетболистка. Но расследователи обнаружили, что ее серьезно охраняет государство. Поэтому возникает вопрос, не связана ли она хоть как-то с ФСБ или ГРУ. Это только догадка, а вот утверждение об отношениях с Соловьевым – нет.

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Соловьев живет на две семьи

Расследователи уверяют, что у Соловьева не только три виллы и квартира на озере Комо. Он еще и скрывает свою вторую семью. Речь идет об Абросимовой, которую он отвез в США, чтобы она могла там родить двоих детей. Естественно, они сразу же стали американцами. Да-да, гражданами той страны, которую пропагандист якобы всем сердцем ненавидит. Парад лицемерия как он есть.



Абросимову считают любовницей Соловьева / Фото росСМИ

В очередной раз обратили внимание на более тесную связь между Абросимовой и Соловьевым во время так называемого турбопатриотического мероприятия. Речь идет о баскетбольном матче, цель которого – поддержка войны России против Украины. В нем, чтобы вы понимали всю зашкварность, играли две команды: Z против V.

В этих командах были так называемые российские звезды, а также дети из псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР". И, конечно, не обошлось без Светланы Абросимовой. Интересно, что вел мероприятие Владимир Соловьев, с которым спортсменка знакома не по правилу пяти рукопожатий.

Это ее любовник, бойфренд. Названия придумывать сложно, потому что все же Владимир Рудольфович человек женатый, с восемью официальными детьми, но, тем не менее,

– говорят расследователи.

Соловьева сдали тесты на коронавирус

Расследователи обратили внимание на утечку медицинских лабораторных тестов. Один из них датируется 7 июля 2021 года. Тогда в Клинике врача Мясникова Абросимова делала тест на коронавирус. Интересно, что за три часа до того аналогичную процедуру проходил Соловьев. Казалось бы, просто совпадение.

А как вам такое? 10 ноября того же года они тест сдавали практически одновременно. Интересно, что в графе "Адрес" указали одну и ту же квартиру Абросимовой в Москве. Заметим, что недвижимость бывшей баскетболистки удалили из Росреестра. Фактически главный российский пропагандист заявил, что живет со спортсменкой под одной крышей.



Соловьев и Абросимова нередко появляются вдвоем на публике / Фото росСМИ

С разницей в минуту эта "сладкая парочка" делала тесты 2 февраля 2022 года. В этот раз номер Абросимовой Соловьев указал как личный.

У Соловьева и Абросимовой один водитель

Обратили внимание расследователи на другую утечку. Речь идет о стоянках в Москве. Так, у Абросимовой был автомобиль Mercedes, а также, скорее всего, личный водитель. Парковал транспортное средство некий Алексей Мартынов.

Интересно, что он занимался также парковкой Range Rover матери Соловьева – Инны Соловьевой. Более того, еще и машины Эльги Сепп. Последняя – официальная супруга российского пропагандиста. Очень удобен семейный водитель, правда, не на одну, а на целых две семьи.

Агрессивно вступался за Абросимову

Расследователи, конечно, иронизируют. Мол, все это может быть "сумасшедшим совпадением". Или у Соловьева и Абросимовой более чем просто дружеские отношения. Все бы ничего, но вспомнили старое дело. Речь идет о случае, когда пропагандист отстаивал спортсменку 10 лет назад.

Об инциденте рассказал главный тренер женской сборной России по баскетболу Борис Соколовский. Он заметил, что Соловьев сначала пригласил его на встречу, а во время нее рассыпался угрозами. Мол, если Абросимову не включат в состав олимпийской сборной, то ему не поздоровится.

Если не возьмешь Абросимову в команду – устроим тебе черный пиар,

– цитирует он Соловьева.

Интересно, что в сборную ее не взяли. Сам Соловьев, как оказалось, не рассыпался угрозами. Он на станции "Вести ФМ" выпустил передачу. В ней рассказывал об упадке российского баскетбола. Самого Соколовского назвал беспомощным, а также обвинял в "убийстве целого поколения игроков и убийстве надежд поколения". С полным текстом расследования можно ознакомиться по этой ссылке.