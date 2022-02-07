У спикера МИД России произошла истерика при упоминании об их войсках на границе с Украиной

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в эфире одного из пропагандистских телеканалов взорвалась истерикой. Такую реакцию у нее вызвал вопрос американца о войсках России на границе нашего государства.

Сперва она странно засмеялась. Тогда, нахмурив брови, цинично заявила, что российская армия находится в пределах своей страны и якобы имеет на это право, сообщает 24 канал.

К теме "Время идет, Россия на Украину не нападает": Кремль обвинил США и Великобританию в выдумках

Что делает российская армия в Беларуси

Захарову разозлило замечание о том, что тогда делает армия России на территории Беларуси. Мол, одним можно все и везде, намекая на НАТО, а другим ничего, даже в своей стране. Что имелось в виду, неизвестно, ведь Беларусь – это отдельное государство. Также Захарова в привычной риторике Кремля стала во всем винить Запад.

Это реинкарнация колониализма и империализма. Если вы исходите из того, что есть великий брат, командующий всем, то мы – из того, что в современном мире есть понятие суверенного государства. И оно должно реализовывать решения, поддерживаемые большинством населения,

– сказала она.

Более того, Захарова язвительным тоном начала упрекать, что миру нужно разобраться, по каким стандартам живет. Мол, только тогда можно решиться задавать вопросы России.

На Россию не раз нападали

Представитель российского МИД дерзко подчеркнула, что россияне якобы не раз высказывали свою позицию. Мол, хотят все мирно решить. Она почему уверена, что всем это и не нравится. Захарова пожаловалась, что все хотят сформировать другой образ России.

В своей истерике она дошла до того, что обвинила США в нападении на Ирак. Россию выставила в белом свете в ситуации в Сирии.

Россия послала в Сирию свои "миротворческие" войска по просьбе властей и народа. Нас выдают за агрессора, а своей ответственности не видят,

– кричала Захарова.

Она добавила, что страна-агрессорка самая жертва ситуации. Мол, на Россию нападали другие государства много раз,

"Поэтому не нужно считать и следить, где сейчас российская армия. Куда ей нужно, туда и будет перемещаться. Они у себя дома", – пригрозила Захарова.

Войска России на границе Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что разовый отвод российских войск от украинской границы не означает деэскалацию. Украине следует увидеть систематический процесс, в частности, вдоль всей границы.

Также в НАТО сообщали, что не ждут нападения России на страны Балтии со стороны Беларуси. Пока там не видят таких признаков.

В то же время, страны-партнеры продолжают предоставлять нашему государству оружие. В частности, Польша заявила, что пришлет Украине легкие 60-миллиметровые минометы и ручные 40-миллиметровые гранатометы. Это будет сделано в случае агрессии России.

Россия стягивает войска возле Черниговской области: смотрите видео