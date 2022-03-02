У тебя завтра пусть не будет стоять, – женщины из Конотопа оригинально пригрозили оккупантам
2 марта 2022 , 19:53Читати новину українською
Источник:Оперативный ВСУ
В сети появилось курьезное видео, где женщина из Конотопа пригрозила российскому оккупанту проблемами с потенцией.
Смельчачка заявила, что "каждая вторая женщина в Конотопе – ведьма". Так что вполне вероятно, что на следующий день "орк" проснется уже без возможности размножения.
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У тебя завтра х*у не будет стоять,
– заявила она.
Надеемся, что в этом случае черная магия все-таки подействует.
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