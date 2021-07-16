Возле Торонто пронесся мощный торнадо: есть пострадавшие – фото, видео разрушений
Источник:CTV
По городу Берри, что на юге канадской провинции Онтарио, 15 июля пронесся мощный торнадо. В результате стихии пострадали по меньшей мере 8 человек.
Днем 15 июля синоптики предупредили местных жителей об ухудшении погоды. После этого небо затянули темные тучи и выпал сильный дождь.
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Сильный торнадо в Канаде
Житель села Берри, которое задела стихия, рассказал, что вещи начали кружиться в воздухе. Тогда он с родными спустился в подвал. Через 10 минут уже начало проясняться.
Однако этого времени было достаточно, чтобы стихия повредила по меньшей мере 20 домов, из них полностью разрушены – 3 – 4. Мощный ветер перевернул несколько автомобилей и повырывал деревья. Тысячи людей остались без света.
Есть пострадавшие в результате стихии
В результате торнадо пострадали 8 человек, 4 из них находятся в тяжелом состоянии. К счастью, жертв удалось избежать.
Спасатели сообщили, что проверяли буквально под каждой кроватью и за каждой дверью, чтобы убедиться, что никто не оказался в ловушке.Справка. Город Берри расположен на расстоянии 100 километров от Торонто. Для этого региона Канады торнадо является аномальным явлением, но из-за изменений климата в последнее время случаются все чаще.
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Последствия торнадо в Канаде: смотрите видео
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