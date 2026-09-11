У Трампа есть крайний срок: когда президент США хочет добиться прогресса в переговорах

Дональд Трамп стремится как можно скорее продемонстрировать результаты переговоров по прекращению войны в Украине и восстановить масштабные экономические отношения с Россией. Однако у Вашингтона есть четкий временной ориентир, который заставляет Белый дом торопиться.

Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил 24 Каналу, что в настоящее время Дональд Трамп ориентируется на краткосрочный результат в переговорах с Кремлем. Американского лидера интересует не абстрактная перспектива на несколько лет, а конкретные успехи в ближайшее время.

Почему Трамп торопится в переговорах

По словам Михаила Шейтельмана, Белый дом стремится достичь хотя бы промежуточного прогресса до предстоящих выборов, чтобы представить это обществу как собственный дипломатический успех. Именно поэтому Трамп пытается максимально активизировать переговорный процесс уже сейчас.

У него сейчас есть четкий дедлайн – это два месяца до промежуточных выборов, чтобы успеть сделать что-то и представить публике. Его интересует именно краткосрочный успех, а не то, что будет через два с лишним года,

– подчеркнул политтехнолог.

Шейтельман подчеркнул, что во время телефонных разговоров американский президент пытается убедить российского диктатора обещаниями колоссальных доходов от будущего возобновления торговли. Однако Москва пытается играть на длительный срок и затягивать процесс.

Интересно. The Atlantic прогнозирует, что Кремль может пойти на завершение войны в 2027 году, если Украина будет успешно проводить атаки по российскому тылу и сохранит энергетику зимой. В таких условиях Путин попытается заключить выгодное соглашение с Белым домом, опасаясь прихода к власти в США в 2029 году более жесткого проукраинского лидера.

"Трамп по сути говорит: Володя, давай закончим войну, мы можем вместе зарабатывать много денег. Но Кремль намекает, что впереди еще два с половиной года, и предлагает прекратить поставки оружия Украине", – отметил эксперт.

Он также отметил, что США не будут предоставлять России экономические бонусы до окончания войны. Подобные шаги стали бы серьезным публичным ударом по самому Трампу.

Напомним, телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся после поездки американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву. По данным СМИ, в ходе разговора американский лидер подчеркнул стремление добиться скорейшего прорыва в урегулировании конфликта.

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