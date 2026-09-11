Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що наразі Дональд Трамп орієнтується на короткостроковий результат у переговорах із Кремлем. Американського лідера цікавить не абстрактна перспектива кількох років, а конкретні успіхи найближчим часом.

Чому Трамп поспішає у переговорах

За словами Михайла Шейтельмана, Білий дім прагне досягти бодай проміжного прогресу до майбутніх виборів, щоб представити це суспільству як власний дипломатичний успіх. Саме тому Трамп намагається максимально активізувати переговорний процес уже зараз.

У нього зараз є чіткий дедлайн – це два місяці до проміжних виборів, щоб устигнути щось зробити та представити на публіку. Його цікавить саме короткостроковий успіх, а не те, що буде через два з лишком роки,

– наголосив політтехнолог.

Шейтельман підкреслив, що під час телефонних розмов американський президент намагається переконати російського диктатора обіцянками колосальних прибутків від майбутнього відновлення торгівлі. Проте Москва намагається грати в довгу та затягувати процес.

Цікаво. The Atlantic прогнозує, що Кремль може піти на завершення війни у 2027 році, якщо Україна успішно атакуватиме російський тил і вбереже енергетику взимку. За таких умов Путін спробує укласти вигідну угоду з Білим домом, побоюючись приходу до влади в США у 2029 році більш жорсткого проукраїнського лідера.

"Трамп по суті каже: Володю, закінчуймо війну, ми можемо заробляти разом багато грошей. Але Кремль натякає, що попереду ще два з половиною роки, і пропонує переставати постачати зброю Україні", – зазначив експерт.

Він також зауважив, що США не надаватимуть Росії економічних бонусів до завершення війни. Подібні кроки стали б серйозним публічним ударом по самому Трампу.

Нагадаємо, телефонна розмова між Трампом і Путіним відбулася після поїздки американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва та Москви. За даними ЗМІ, під час діалогу американський лідер наголошував на прагненні досягти швидкого прориву у врегулюванні конфлікту.

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