Рішення очільника Кремля може залежати від президентських виборів у США. Про це пише The Atlantic.

Чому Москва може припинити війну?

Видання зазначає, що Путін налаштований вести війну в Україні настільки довго, наскільки можливо. Росія посилила атаки балістикою по українських містах, скориставшись дефіцитом ракет-перехоплювачів у Києва та його партнерів. Останнім часом ЗМІ та високопосадовці різних країн повідомляють, що російський диктатор готує масову мобілізацію для відновлення наступу на фронті.

В планах Кремля – знищити взимку своїми ударами українську енергетичну інфраструктуру. Проте ЗМІ пише, що Київ все-одно не капітулює.

Водночас, якщо Україна переживе зиму та продовжить завдавати удари вглиб Росії, то Путін може ухвалити рішення завершити війну всередині 2027 року.

Зіткнувшись з перспективою президента США у 2029 році, який буде більш проукраїнським, ніж Трамп, Путін може вирішити укласти вигідну угоду з цією адміністрацією,

– пише The Atlantic.

Ці домовленості можуть включати більшість елементів 28-пунктного плану Трампа без виведення українських військ з території, яку вони контролюють. Такий сценарій дозволить Путіну мати хороші відносини зі Сполученими Штатами, допоки Трамп перебуватиме у Білому домі.

В обмін на завершення війни Москва могла б домогтись:

скасування санкції;

повернення до G7;

послаблення НАТО через партнерство з Вашингтоном.

Попри зневагу Трампа до Європи, він має можливості аби запобігти кризі. Сполучені Штати можуть стримувати Росію, якщо захочуть. Одним з варіантів, який називає ЗМІ, є надання Україні доступ до Starlink, щоб підвищити ефективність далекобійних ударів по Росії.

Зазначимо, що наразі перемовний процес, ініційований Дональдом Трампом припинився. На думку першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Кислиці, Росія не зацікавлена у перемовинах.

Посадовець вважає, що Кремль намагатиметься завдавати ударів по українській інфраструктурі з метою примусити українців капітулювати. Колишній дипломат заявив, що до середини березня, Путін не буде розглядати можливість вести переговори.