Предвыборный штаб Дональда Трампа заявил, что их компьютеры взломали. Данные с них украли и распространили.

Штаб Дональда Трампа заявил, что речь идет о конфиденциальных внутренних документах. Кампания 45 президента США даже сказала, кто к этому может быть причастен.

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Что говорят в кампании Трампа

Президентская кампания 45 президента Дональда Трампа заявила, что ее взломали, и предположила, что иранские деятели причастны к краже и распространению конфиденциальных внутренних документов,

– написало издание.

Однако кампания Трампа не предоставила никаких конкретных доказательств. Однако это заявление опубликовали на следующий день после отчета Microsoft, где описали попытки иностранных агентов вмешаться в предвыборную кампанию 2024 года в США.

Так, там привели пример, что в июне подразделение иранской военной разведки направило "фишинговое электронное письмо высокопоставленному лицу президентской кампании со сломанного адреса электронной почты бывшего старшего советника".

После этого представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг обвинил во взломе иностранные источники, которые враждебно настроены по отношению к США.

Эти документы были получены незаконным путем из иностранных источников, враждебных к Соединенным Штатам, с целью помешать выборам 2024 года и посеять хаос в ходе нашего демократического процесса,

– сказал Стивен Чунг.

Стоит заметить, что кандидат на выборах президента США от демократов Камала Харрис обходит Трампа в трех "шатких" штатах, которые определяют победителя.