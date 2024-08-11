Штаб Дональда Трампа заявив, що мовиться про конфіденційні внутрішні документи. Кампанія 45 президента США навіть сказала, хто до цього може бути причетним.

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Що кажуть в кампанії Трампа

Президентська кампанія 45 президента Дональда Трампа заявила, що її зламали, і припустила, що іранські діячі причетні до крадіжки та розповсюдження конфіденційних внутрішніх документів,

– написало видання.

Проте кампанія Трампа не надала жодних конкретних доказів. Проте цю заяву вони опублікували наступного дня після звіту Microsoft, де описали спроби іноземних агентів втрутитися у передвиборчу кампанію 2024 року у США.

Так, там навели приклад, що у червні підрозділ іранської військової розвідки надіслав "фішинговий електронний лист високопосадовій особі президентської кампанії зі зламаної адреси електронної пошти колишнього старшого радника".

Після цього представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг звинуватив у зломі іноземні джерела, які вороже налаштовані стосовно США.

Ці документи були отримані незаконним шляхом з іноземних джерел, ворожих до Сполучених Штатів, з метою завадити виборам 2024 року та посіяти хаос у ході нашого демократичного процесу,

– сказав Стівен Чунг.

Варто зауважити, що кандидатка на виборах президента США від демократів Камала Гарріс обходить Трампа у трьох "хитких" штатах, які визначають переможця.