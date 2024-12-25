Украина уже давно определилась с этим, но такого же ли мнения Вашингтон – хороший вопрос. Подробнее в разговоре с 24 Каналом рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Что такое справедливый мир для Украины

Тизенгаузен объяснил, что справедливый мир для Украины означает как минимум 3 вещи:

агрессор убирается прочь с международно признанных территорий Украины;

полностью выплачивает компенсации за совершенные преступления;

все, кто отдавал приказы начать войну, бомбить города и т.п., следуют в Гаагу, где им выносят приговор.

Думаю, что мы несколько по-разному трактуем "справедливый мир". И для нас, и для Путина он будет совершенно разным,

– подчеркнул политтехнолог.

До инаугурации Трампа осталось меньше месяца, она состоится 20 января. Необходимо дождаться мирного плана, и уже после делать выводы.

"Мир через силу – прекрасно. Вопрос: к кому будут применять силу и насколько эффективно", – резюмировал Борис Тизенгаузен.

Отметим! В то же время политолог Алексей Буряченко считает, что нежелание Трампа повторить Минские соглашения является положительным сигналом для Украины.