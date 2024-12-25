Україна вже давно визначилася із цим, але чи такої ж думки Вашингтон – хороше питання. Детальніше у розмові з 24 Каналом розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
Дивіться також "Закінчити цю м'ясорубку назавжди": хто такий радник Трампа Волц і що каже про війну в Україні
Що таке справедливий мир для України
Тизенгаузен пояснив, що справедливий мир для України означає як мінімум 3 речі:
- агресор забирається геть з міжнародно визнаних територій України;
- повністю виплачує компенсації за скоєні злочини;
- всі, хто віддавав накази розпочати війну, бомбардувати міста і т.п., слідують в Гаагу, де їм виносять вирок.
Гадаю, що ми дещо по-різному трактуємо "справедливий мир". І для нас, і для Путіна він буде зовсім різним,
– наголосив політтехнолог.
До інавгурації Трампа залишилося менш як місяць, вона відбудеться 20 січня. Необхідно дочекатися мирного плану, і вже після робити висновки.
"Мир через силу – прекрасно. Питання: до кого будуть застосовувати силу й наскільки ефективно", – резюмував Борис Тизенгаузен.
Зазначимо! Водночас політолог Олексій Буряченко вважає, що небажання Трампа повторити Мінські угоди є позитивним сигналом для України.