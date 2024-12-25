Україна вже давно визначилася із цим, але чи такої ж думки Вашингтон – хороше питання. Детальніше у розмові з 24 Каналом розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Що таке справедливий мир для України

Тизенгаузен пояснив, що справедливий мир для України означає як мінімум 3 речі:

агресор забирається геть з міжнародно визнаних територій України;

повністю виплачує компенсації за скоєні злочини;

всі, хто віддавав накази розпочати війну, бомбардувати міста і т.п., слідують в Гаагу, де їм виносять вирок.

Гадаю, що ми дещо по-різному трактуємо "справедливий мир". І для нас, і для Путіна він буде зовсім різним,

– наголосив політтехнолог.

До інавгурації Трампа залишилося менш як місяць, вона відбудеться 20 січня. Необхідно дочекатися мирного плану, і вже після робити висновки.

"Мир через силу – прекрасно. Питання: до кого будуть застосовувати силу й наскільки ефективно", – резюмував Борис Тизенгаузен.

Зазначимо! Водночас політолог Олексій Буряченко вважає, що небажання Трампа повторити Мінські угоди є позитивним сигналом для України.